La Universidad de Murcia (UMU) ha comunicado este miércoles por la mañana la aparición en buen estado de Leul Alba, un joven de 20 años estudiante de la UMU que estaba de Erasmus en Francia. Lo ha transmitido a través de sus redes sociales: "Leul Alba ya está en contacto con su familia. Muchas gracias por la ayuda y difusión".

La Fiscalía francesa anunció este miércoles a EFE que Leul Alba Buenestado ha sido encontrado vivo en Islandia.

"Acabamos de recibir nuevos elementos, que debemos confirmar, que nos indican que está en Islandia. Son buenas noticias porque no estaríamos hablando de una desaparición inquietante", dijo la fiscal Carole Étienne, quien no pudo aportar más detalles sobre esta aparición.

Al alumno de la universidad murciana se le perdió la pista el pasado viernes, según aseguraron sus allegados en redes sociales y mensajes que saltaban de teléfono en teléfono, vía WhatsApp. El joven es originario de Melilla y se encontraba en la ciudad francesa de Lille. Estudia en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

Tal y como se leía en el texto, fue visto por última vez el martes 12 en su residencia y contactado por última vez a través de mensajes el viernes 15 por la mañana: hacia las 10.40, su teléfono dejó de recibir mensajes. Vivía en la residencia Albert Châtelet (Crous).

De acuerdo con medios franceses, el chico desapareció con su documentación, su portátil y su teléfono móvil, aunque este no daba señal. Los investigadores no descartaron una marcha voluntaria, aunque el entorno del joven insistió en que esto no era posible. Sus allegados creen que pudo haber sufrido un accidente, por lo que se buscó en hospitales de la zona.