David Giménez, más conocido por todos como ‘el Zobe’, se disponía anoche a ir a la discoteca Spook, en la localidad valenciana de Benetússer, con una amiga para ver a uno de sus ídolos musicales, el DJ británico Richie Hawtin. Pero nunca llegaría a acudir a esa sesión de música techno en la conocida sala de Pinedo. El joven de 32 años, vecino del municipio, fue abatido esa misma noche de al menos dos disparos, al parecer efectuados por la espalda, en plena calle a escasos metros de su domicilio.

El crimen, que ha adelantado Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, en su edición digital, se produjo minutos antes de las nueve de la noche cuando la víctima, que era muy conocido y apreciado en el barrio por su carácter amigable y fiestero, bajó a un bar a comprar una cerveza. Arriba en su domicilio le esperaba una amiga, con la que había pasado la tarde.

La Guardia Civil trata de localizar a testigos de los disparos, que habrían sido efectuados por un arma de bajo calibre, al parecer del 22. Apenas un par de vecinos escucharon las detonaciones. “Ha sido todo muy rápido, pensábamos que se había desplomado él solo”, indicaron vecinos que se encontraban en las inmediaciones.

Dos amigos que estaban en el bar La Colmena, regentado por ciudadanos chinos, lo han visto tendido en el suelo de la esquina de la calle Párroco Eduardo Ballester con la calle Palleter y lo han apartado de la calzada por si pasaba un vehículo que no lo atropellara, ha sido entonces cuando se han percatado de que presentaba heridas sangrantes en la espalda.

El grupo de Homicidios de la Guardia Civil investiga la muerte de este joven de 32 años abatido a tiros en plena calle en Benetússer. "Lo único que sabemos es que se lo han encontrado tirado en el suelo, se ha caído desplomado», sollozaba desconsolada una tía del fallecido.

A la espera de que este jueves le realicen la pertinente autopsia, en una primera inspección ocular del cuerpo el forense habría apreciado al menos dos orificios de bala, según ha podido saber este periódico.

Trataron de reanimarlo durante una hora

El crimen se habría producido minutos antes de las nueve de la noche en plena calle, a pocos metros del retén de la Policía Local de Benetússer. La víctima, que reside en las proximidades, ha bajado a la calle a comprar una cerveza en el bar de la esquina, momento en el que su asaltante o asaltantes lo habrían abatido a tiros en circunstancias que están siendo investigadas.

La Guardia Civil está recabando testimonios de posibles testigos de este crimen, ocurrido en la calle Párroco Eduardo Ballester esquina con la calle Palleter. Por el momento no se han producido detenciones por estos hechos.

Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente varias patrullas de la Policía Local de Benetússer y de la Guardia Civil, así como una ambulancia del SAMU. Los medios sanitarios trataron de reanimar al herido durante más de una hora pero los intentos resultaron inútiles y el joven acabó falleciendo en el lugar.

La Guardia Civil de Alfafar, en colaboración con la Policía Local de Benetússer, establecieron un perímetro con hasta tres cordones policiales para impedir que familiares, amigos y curiosos se acercaran al escenario del crimen.

Trabajaba de carpintero

Hasta el lugar se acercaron familiares del fallecido, quienes no se explicaban lo ocurrido. De hecho, muchos de ellos apuntaban que habría sufrido un infarto. Una vez la Guardia Civil notificó a sus padres y su hermana que se trataba de un crimen, este periódico informó del suceso.

Agentes del grupo de criminalística de Guardia Civil realizaron una minuciosa inspección técnico policial en el lugar en busca de casquillos y otros posibles vestigios. Agentes de la Policía Judicial investigan lo ocurrido y la comisión judicial del juzgado de guardia de Catarroja procedió al levantamiento del cadáver pasadas la una y media de la noche, tras cerca de cinco horas de inspección en el escenario del crimen. El cuerpo sin vida de David Giménez ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde hoy jueves se le comenzará a realizar la autopsia.

El perfil de la víctima

Los amigos del Zobe lo describen como una persona divertida que se hacía con todo el mundo nada más conocerlo. “Era muy buen tío, la alegría de la huerta”, asegura un amigo que lo conoce desde que tenía doce años. Asimismo coinciden en señalar que no se llevaba mal con nadie.

Los primeros indicios recabados por la Guardia Civil apuntan a un posible ajuste de cuentas por una deuda de drogas, ya que el fallecido era consumidor, aunque desde su entorno aseguran que actualmente estaba atravesando una buena época y se le veía muy ilusionado con proyectos nuevos.

David trabajaba como carpintero en la empresa de su padre y también ha desempeñado labores como chef de cocina. Entre sus aficiones, además de la música electrónica, le encantaba hacer grafitis, según recuerdan sus amigos, muchos de los cuales se acercaron anoche al lugar de los hechos incrédulos y desconsolados por lo que le había ocurrido al Zobe. “Es imposible, no pueden haberle pegado dos tiros, todavía no me lo creo”.