Han transcurrido 48 horas desde que Paula Ofelia Montes Torre, de 18 años, se comunicara por última vez con su familia. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido. La joven, vecina de Infiesto (Asturias) salió a las nueve y media de la mañana del pasado jueves del Centro de Formación Profesional Medio CEPE María Inmaculada, en Oviedo, donde cursa estudios para ser técnico de auxiliar de enfermería. Su intención, según explican desde el centro, era dirigirse al Hospital Universitario Central de Asturias donde tenía una supuesta cita médica que, al parecer, no estaba programada.

De acuerdo con su madre, Rosario Torre, Paula abandonó el centro solicitando un justificante en la portería para salir. Según la versión de las maestras, también preguntó si el hospital estaba lo suficientemente cerca para ir a pie, una caminata de aproximadamente media hora que, nunca completó : "La consulta era mentira, la Policía ha constatado que nunca llegó al HUCA", explica.

La última comunicación conocida de Paula fue alrededor de las tres de la tarde, cuando se comunicó con sus padres a través de WhatsApp. El mensaje, según sus padres, fue calificado como "sospechoso", y posteriormente apagó su teléfono móvil: "Dijo que no quería seguir estudiando y que no quería preocuparnos, pero que iba a hacer su vida, a ponerse a trabajar y a vivir con dos amigas en Oviedo", concreta su madre que, hasta el momento, desconocía que su hija tuviera intenciones de irse de casa: "Nunca dijo nada al respecto y a nadie cerano le consta", añade.

Desde ese momento, la familia no ha vuelto a tener noticias de Paula, y les desconcierta que no hayan recibido ni siquiera una llamada de su parte. Destacan que la joven salió de su casa solo con "dos pantalones y dos sudaderas". La policía ya está rastreando la pista, y la familia hace un llamamiento a la máxima difusión para encontrar a su hija, asegurando que no ha realizado ninguna operación en su cuenta bancaria ni ha llevado consigo dinero, lo que sugieren podría indicar que "debe estar con alguien".