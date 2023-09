Once niñas ya han declarado ante la Policía Nacional en Almendralejo por sus "desnudos" con IA

Once declaraciones de once víctimas. Son los últimos datos que da la Policía Nacional a este periódico relacionados con el caso de simulación de "desnudos" de niñas mediante la Inteligencia Artificial en Almendralejo. Fuentes del cuerpo no han querido aportar más información al anuncio hecho ayer por el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, sobre la identificación de varios menores implicados en el caso, y aseguran que no van a aportar ningún dato más hasta que termine la investigación: "Tenemos once declaraciones, once víctimas de estos hechos y cuando acabemos de recabar todo lo remitiremos a la autoridad judicial", dicen.

Los implicados en la simulación de desnudos de niñas en Badajoz podrían enfrentarse a hasta 9 años de prisión Entre tanto, el grupo de madres cuyas hijas podrían haberse visto afectadas sigue creciendo y ya ronda la treintena, con crías no solo de Almendralejo sino también de otros pueblos de Tierra de Barros. También ha trascendido que además de imágenes podrían haberse hecho vídeos, extremo que este periódico no ha podido confirmar. Reacción de la Junta La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reaccionado a este caso, que ha calificado como "suceso repugnante" y ha transmitido su apoyo a las menores y sus familias: "Desde la Junta vamos a poner en marcha una formación específica y continua para combatir la violencia digital", ha asegurado. Este periódico ha consultado a la Administración regional detalles sobre esa formación y fuentes de la misma se han remitido a las declaraciones hechas ayer lunes por la secretaria general de Igualdad y Conciliación, María Ara Sánchez, quien condenó el uso de la inteligencia artificial para cometer delitos sexuales. "La única forma de luchar contra este tipo de delitos que afectan a la libertad sexual, a la violencia de género y con víctimas tan vulnerables como son las mujeres menores de edad, es aumentando e implementando programas en materia de prevención, de formación y de sensibilización en todos los colectivos que entren en contacto con este tipo de víctimas", dijo. En este sentido, la secretaria anunció la creación por parte de la Junta de un Foro Permanente de Formación en materia de delitos contra la libertad sexual, la violencia digital, la violencia de género, las mutilaciones genitales y los matrimonios forzados, con el objeto de formar a todos los profesionales que trabajen en la atención a las víctimas. Sánchez también anunció que el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) va a impartir en octubre unas jornadas sobre violencia sexual. Desde las familias La ginecóloga Miriam Al Adib, quien destapó el caso el pasado domingo, se ha mostrado esta mañana "satisfecha" y "muy agradecida" por la reacción y el apoyo social que han recibido las víctimas: "Esto nos da fuerza a todas las madres para sentirnos protegidas y esto se lo transmitimos a todas las madres", ha afirmado. La también divulgadora ha llamado a que "esa mayoría silenciosa", que calla o se burla ante estos comportamientos, se muevan y pongan coto a este tipo de abusos: "Queremos que esto sirva a nivel de conciencia social y para que haya ese cambio educativo. Hay que incidir y decirles: 'sed conscientes de lo que está sucediendo y apoyad a las víctimas'", ha insistido. "Que todos nuestros hijos sepan que por ahí no es el camino, que lo tengan claro, que esto ni se cuestiona", ha sentenciado.