Las fiestas de Albocasser (Castellón) se vieron empañadas en la noche del lunes al martes, víspera del festivo 15 de agosto, por una agresión sexual, tal y como confirmaron ayer a este diario desde la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.

Un varón, del que por el momento se desconoce la identidad, empujó a una mujer hacia el interior de los lavabos en un local de ocio y trató de agredirla sexualmente. La mujer consiguió pedir ayuda antes de que el agresor pudiese continuar con su actitud violenta y humillante.

Los vecinos de la localidad acudieron rápidamente en su ayuda y trataron de retener al agresor. Según han explicado diversos vecinos a este periódico, se trata de una persona joven de procedencia magrebí que no reside habitualmente en Albocàsser.

El ayuntamiento, por su parte, emitió ayer un comunicado en el que condenaba «cualquier tipo de agresión a cualquier persona», además de hacer un llamamiento a para que la ciudadanía «deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Finalmente, desde el consistorio pidideron seguir con las fiestas «desde el respeto y la hermandad» y recordaron que como institución estan «al lado de las personas agredidas».

Las reacciones en el terreno político continuaron a lo largo de la jornada de ayer y el Partido Popular de Albocasser lanzó también un comunicado de condena por la agresión. Desde la formación azul fueron contundentes al respecto: «Solicitamos colaboración ciudadana para resolver la agresión sexual de la noche del lunes por una de nuestras vecinas». Además, insistieron en la necesidad detener la violencia sexual machista en la localidad ni en ningún sitio. «No podemos permitir que nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras mujeres estén atemorizadas de ir por la calle solas», dijeron los populares en las redes.

En este sentido, según ha podido saber Mediterráneo, de Prensa Ibérica, en los meses de verano otras mujeres jóvenes de la localidad han verbalizado haber recibido insultos y comentarios inapropiados cuando iban por la calle. «El tema está muy caliente. No son gente del pueblo, han aparecido ahora en verano y están creando un clima de inseguridad que no terminará bien», verbaliza un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato. El de Albocàsser no es un caso aislado. En las pasadas fiestas de Sant Pere del Grau otro varón magrebí fue agredido por varios vecinos tras acosar y amedrentar a una menor de edad.