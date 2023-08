Más de 400 detenidos es el balance hasta el momeno de la 'Operación Verano' en Palma. Patrullas conjuntas de Policía Nacional y de Policía Local han potenciado la vigilancia contra la delincuencia. Lesiones, robos, agresiones sexuales, tráfico de drogas son algunos de los delitos más frecuentes. No obstante los hurtos están a la cabeza de todos ellos.

El operativo de noche en la Platla de Palma estaba dirigido por el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional, junto con la Policía Local de Palma. Se han detenido a 160 personas por delitos nocturnos en este punto. De estos, 142 delincuentes han sido sorprendidos in fraganti.

Las patrullas conjuntas de paisano de Policía Nacional y de Policía Local de Palma son de nueva creación . A este hecho se ha sumado el incremento de las patrullas uniformadas de ambos Cuerpos. Los buenos resultados no se han hecho esperar. Durante esta campaña estival se han identificado a más de 600 personas, de las que más de 400 han sido detenidas. También se han potenciado los seguimientos a los sospechosos de cometer hurtos y robos. De esta manera se han evitado numerosos delitos a turistas.

De los 140 delincuentes sorprendidos in fraganti en la Platja de Palma, la mayoría eran carteristas y descuideros. A estos hay que sumar las detenciones realizadas por los investigadores de las Comisarías de Platja de Palma, Centro y Oeste de la Policía Nacional. En muchos casos, cuando el hurto no ha superado los 400 euros, se ha dado cuenta a la autoridad judicial, aunque no se ha llegado a producir una detención.

El mayor dispositvo los integran los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Especialmente los del GOR y la Unidad de Motos, Grupos de Atención al Ciudadano, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Brigada Móvil de Policía en el transporte y los refuerzos de la Unidad de Intervención Policíal (UIP) o antidisturbios. A estos hay que añadir la actividad de la Brigada de Policía Judicial y la estrecha colaboración con la Policía Local.

Así, estos últimos llevan desarrollando tareas de prevención desde el inicio del verano en la Platja de Palma. Su integración en las patrullas conjuntas con la Policía Nacional en la 'Operación Verano' ha supuesto un incremento significativo de efectivos que vigilan de paisano.

Muchos de estos delitos se han cometido en la misma arena de la playa, especialmente por las noches. Los carteristas y descuideros se aprovechan de los turistas que acuden a bañarse, manener relaciones sexuales o reunirse en grupo.

Algunos de estos hurtos al descuido se han producido en establecimientos hoteleros a clientes que dejan sus efectos personales en las inmediaciones de recepción para registrarse allí. Bolsos y mochilas constituyen la mayoría de efectos sustraídos. Otro tanto ocurre en restaurantes, cuando muchos turistas dejan los bolsos y bandoleras colgados del asiento . Son robados por los delincuentes de manera rápida y sigilosa.

Mientras que de día proliferan los hurtos a bañistas, de noche las principales víctimas son turistas en estado de embriaguez en el momento en el que se dirigen a sus hoteles. El tráfico de drogas se les ofrece en plena vía pública.

Otros delitos que se registran de manera subsidiaria, y por tanto menos frecuente, son los robos con violencia, las agresiones y las estafas.

En el Centro de Palma, la actividad delictiva por excelencia la protagonizan los carteristas. Estos seleccionan previamente a sus víctimas y les roban las carteras de los bolsillos de los pantalones, los bolsos y las mochilas. Actuan de manera discreta y cautelosa, sin que las víctimas se percaten de ello.

Vigilancia en los aeropuertos.

Por lo que respecta a los aeropuertos de las tres islas, se ha reforzado el control fronterizo. Otro tanto ha ocurrido con la seguridad ciudadana y la prevención de delitos. La mayoría de los hechos delictivos que se cometen en las instalaciones aeroportuarias son hurtos. También se ha potenciado el control del orden publico.

A este contingente policial se suman policías europeos, que patrullan también de manera conjunta con los policías españoles. Este operativo se enmarca dentro del proyecto de Comisarías Europeas de la Unión Europea en el marco del Tratado de Prüm. Su ámbito de actuación es la Platja de Palma y otros puntos de afluencia de turistas. En concreto, las patrullas de la Policía Nacional actúan con agentes de la Policía de Alemania y de los Países Bajos.

En establecimientos de ocio, la Unidad de Seguirdad Privada de la Policía Nacional ha realizado numerosas inspecciones a este tipo de locales en la Platja de Palma. Las principales actuaciones son comprobar la situación administrativa y laboral de los controladores y vigilantes de seguridad. Así, se han identificado a 27 controladores y seis vigilantes de seguridad. Todos ellos cumplían la normativa vigente.