Una patrulla de la Guardia Civil de Eivissa auxilió el pasado domingo a un bebé de nueve meses que no podía respirar. La madre había salido a la calle con la pequeña en brazos. Los agentes intentaron reanimar a la niña, pero no pudieron, por lo que optaron por subirla al coche y alcanzar una ambulancia que habían visto poco antes. La dotación sanitaria pudo limpiar las vías respiratorias del bebé, que se recupera bien en el hospital de Can Misses.

