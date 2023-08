«Cuando me di cuenta del incendio, el fuego ya me impedía salir del piso. Había mucho humo y no podía respirar, así que me puse en la ventana, con una pierna fuera, para tener un poco de aire». El vecino de la calle Sant Ferran de Palma que el jueves por la noche fue rescatado por los bomberos por la ventana de su vivienda, en un tercer piso de altura, explicó ayer cómo ocurrieron los hechos. Varios vecinos habían colocado colchones en la acera para tratar de amortiguar la caída, pero el hombre deja claro que «no pensaba saltar, confiaba en que los bomberos me bajarían».

El incendio, según informan fuentes de los Bombers de Palma y la Policía Nacional, se declaró sobre las nueve y cuarto de la noche del jueves en un tercer piso de un edificio de cuatro alturas, en la esquina de las calles Sant Ferran y Arc de Sant Martí. Las llamas se originaron por causas que todavía se investigan, y se extendieron con gran rapidez por la vivienda, atrapando en su interior a un hombre de 47 años de nacionalidad india, que se colocó sobre el alféizar de una ventana en un intento de escapar del humo y el fuego. Una agente de la Policía Nacional fuera de servicio que pasaba por allí en ese momento llamó a los timbres de la finca y avisó a los vecinos para que desalojaran de inmediato el inmueble. Poco después llegó al lugar una patrulla de la Policía, que trató de acceder al piso en el que se encontraba el vecino atrapado, pero la puerta estaba cerrada y todo el piso estaba ya en llamas. Fue imposible sacarle. En cuanto llegaron los primeros equipos de los bomberos se percataron de que había un hombre en la ventana, con medio cuerpo fuera. De inmediato desplegaron una autoescala, llegaron hasta él y consiguieron rescatarle en buen estado. Mientras tanto, dotaciones de la Policía Nacional y Policía Local de Palma cortaron el tráfico para facilitar el acceso de los servicios de emergencia. Los bomberos se encontraron con que el incendio ya se había extendido por todo el piso y la carga de fuego era muy grande. Tuvieron que trabajar durante cerca de dos horas para sofocar las llamas. El tercer piso quedó totalmente arrasado e inhabitable, mientras que el humo y las altas temperaturas causaron también daños en la planta superior, que tuvo que ser desalojada. Ayer por la mañana los bomberos y técnicos municipales volvieron al lugar para examinar el piso superior y decidir si los vecinos pueden volver a su casa. Respecto a los ocho miembros de la familia india que vivían en el piso incendiado, los servicios sociales del Ayuntamiento les estaban buscando un alojamiento. Ambulancias del 061 trasladaron a Son Espases al hombre rescatado, pero no había sufrido lesiones y ayer volvió a la casa para comprobar el alcance de los daños. Otra vecina, una anciana de 87 años, fue atendida por una crisis de ansiedad. La Policía Nacional abrió una investigación para determinar las causas del incendio. Ayer por la tarde los Bombers de Mallorca tuvieron que intervenir en otro incendio declarado en una freidora en la cocina de un hotel en Cala Mesquida, en Capdepera. Al lugar se desplazaron dotaciones del parque de Artà, que sofocaron las llamas antes de que se extendieran. El incendio provocó una gran humareda que obligó a desalojar la cocina, pero no se registraron daños personales.