Un ladrón fue detenido el martes tras darse a la fuga en bicicleta y refugiarse en un parque de Palma. Agentes de la Policía Nacional le cortaron las salidas y fue arrestado tras embestir a un agente y caer los dos al suelo. El malhechor era buscado por al menos tres robos en comercios de la capital balear y otros dos en la localidad granadina de Motril.

Los hechos ocurrieron sobre la una y media de la madrugada del pasado martes en el barrio palmesano de Nou Llevant. Una patrulla policial detectó allí a un individuo que era buscado por varios robos con fuerza y un hurto cometidos en Palma. El sospechoso iba en bicicleta. Cuando los policías activaron las sirenas de su coche patrulla, cambió de dirección abruptamente y se introdujo en un parque. "¡No me voy a parar, no me vais a detener!", espetó.

Los agentes no podían entrar en dicho parque con el coche patrulla debido a lo estrecho del acceso. Así, optaron por evitar que pudiera escapar del recinto. Otra patrulla policial acudió de refuerzo y los agentes entraron en el parque y le cortaron el paso a sus dos posibles s vías de escape.

El delincuente aceleró con la bicicleta y trató de atravesar el bloqueo policial. Embistió a un agente y ambos cayeron al suelo. Entre los dos se inició un forcejeo y el malhechor fue finalmente reducido y detenido. Una tablet que portaba le fue intervenida.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional se hizo cargo del detenido. El delincuente ya había sido identificado como el presunto autor de tres robos en Palma y dos en Motril. En la capital balear forzó una vitrina de un establecimiento y sustrajo diez relojes. En otro comercio se hizo con ropa y dinero y en un local robó aparatos electrónicos y algo de efectivo. Mientras que la tablet que portaba la había sustraído al descuido. Asimismo, este mismo sujeto había sido identificado por la Policía Nacional en Motril por dos robos con fuerza en establecimientos. También cometió un hurto en otro comercio.

Tras ser puesto este delincuente a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.