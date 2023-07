Un hombre mata a cuchilladas a otro con el que residía en una vivienda abandonada en Vigo

Un hombre de nacionalidad boliviana, J.A.A., de 39 años de edad, falleció ayer en Vigo (Galicia)tras recibir varias puñaladas que presuntamente le asestó otro varón, de origen peruano, con el que residía en un viejo caserón abandonado en la Travesía Coruña de la ciudad, un pequeño vial situado entre la calle Coruña y la parte trasera del ya antiguo edificio judicial de la Audiencia.

La alerta se recibió minutos antes de las cuatro de la madrugada y saltó por el hallazgo de la víctima, que apareció desplomada en plena acera en un callejón próximo al que, según ha determinado la Policía Nacional, llegó andando y en estado moribundo tras recibir el ataque mortal. Todavía con un hilo de vida, los sanitarios del 061 le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero nada pudieron hacer por salvar su vida.

La investigación policial fue tomando forma en las siguientes horas: aunque inicialmente había dos sospechosos que se echaban la culpa entre sí, finalmente solo uno de ellos acabó detenido como presunto agresor. También, tras una exhaustiva búsqueda, se encontró el arma utilizada en el homicidio, un cuchillo que estaba en un terreno con vegetación pegado a la casa que okupaban, donde también había restos de sangre que apuntan a que ese fue el escenario del crimen. El posible móvil, rencillas personales entre ambos o problemas de convivencia.

Víctima y agresor vivían juntos, con otro compañero, en el bajo de un viejo edificio de cinco plantas y con notables síntomas de abandono. Esa noche ambos habían salido juntos –al parecer fueron a las fiestas de Bouzas– y los hechos ocurrieron al regreso. J.A.A. fue hallado a la altura de los números 32 y 34 de calle Coruña, en una zona con forma de callejón cerca de una cafetería a donde llegó malherido.

El lugar de la agresión mortal fue una de las cuestiones que precisamente centró las pesquisas durante la jornada de ayer, porque se sabía que allí, donde apareció la víctima, no había sido. La hipótesis que se impuso con el paso de las horas es que el hombre fue atacado al lado de la casa, donde apareció el cuchillo y más restos de sangre: en el interior de la vivienda no pudo ser ya que, aunque allí reinaba desorden, en la entrada y registro domiciliario que se realizó con la presencia del detenido no se encontraron ni los típicos signos de lucha de una agresión de estas características ni aparecieron restos de sangre.

Puñaladas en costado y pecho

En el levantamiento del cadáver en plena madrugada y en ese registro domiciliario que se hizo ya casi al mediodía estuvo la comisión del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, en funciones de guardia, que se hizo cargo del caso. La autopsia al cuerpo, que según el primer reconocimiento in situ presentaría unas tres puñaladas en zona de costado y pecho, ya se practicó también ayer en el Hospital Nicolás Peña de Vigo.