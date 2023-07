La Policía detuvo el pasado miércoles en Palma a un individuo, de mediana edad, que está acusado de intentar quemar un negocio de la barriada de Son Gotleu, porque el propietario no le había pagado la deuda que le debía. El individuo acudió al local con una botella que contenía gasolina y mojó una camiseta con este líquido inflamable. Por fortuna, no logró su objetivo, al ser evitado por varios testigos. La Policía, inicialmente, solo le acusa de un delito de amenazas, ya que no logró el objetivo que tenía previsto, por lo que no hubo que lamentar ningún daño material.

Según han detallado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la noche del pasado miércoles en la barriada de Son Gotleu, en Palma. La Policía fue requerida para que se desplazara con urgencia a un determinado negocio, ya que había aparecido un individuo amenazando a los propietarios, a la vez que hacía intentos para provocar un incendio. Una patrulla se desplazó con rapidez al lugar de los hechos. En la misma calle donde fue requerida su presencia se localizó a un hombre, cuya descripción coincidía con los datos que habían facilitado los denunciantes. Al ser un sospechoso se le dio el alto. En ese momento los agentes pudieron comprobar que portaba en su mano una camiseta que desprendía un fuerte olor a gasolina. Esa misma olor también la desprendía el mismo individuo. Una vez localizado el sospechoso, la Policía siguió investigando el caso. Los agentes se entrevistaron con los testigos que habían presenciado los hechos. Comentaron que el individuo se personó en el local con una botella de gasolina. Acto seguido comenzó a amenazar con prender fuego al establecimiento. Decía que si no le pagaban el dinero que le debían destruiría el negocio. La Policía comprobó que la deuda, en efecto existía, pero que el empresario tenía dificultades económicas y no había podido pagar el dinero que debía al detenido. Los testigos detallaron que el sospechoso, al confirmar que el dueño del negocio no le iba a pagar la deuda que le debía, comenzó a lanzar gasolina por el establecimiento. Y a continuación inició un conato de prender fuego al combustible con un mechero que portaba. Esta amenaza provocó la inmediata reacción del empresario, que inició un forcejeo con el individuo, que finalmente decidió huir. Sin embargo, momentos más tarde este hombre regresó al lugar armado con un cuchillo e intentó entrar en el negocio. Sin embargo, los testigos se lo impidieron y lograron que se marchara. Los policías realizaron una batida por la barriada y localizaron el cuchillo.