Dos años de prisión fue la condena que la Audiencia de Palma impuso ayer a un joven por un episodio de agresión sexual, ocurrido en un domicilio de Felanitx. El acusado se confesó culpable y aceptó la pena de prisión que acordó con la fiscalía. Al no contar con antecedentes anteriores, el tribunal aceptó que no ingresara en prisión. Eso sí, no se podrá acercar a la víctima y la pena queda suspendida, siempre y cuando no vuelva a cometer ningún delito.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 29 de agosto del año 2019. El joven, para satisfacer su deseo sexual, convenció a una chica de solo 16 años de edad, para que le acompañase a su domicilio de Felanitx. Una vez en el domicilio, el acusado empezó a realizarle tocamientos a los pechos y en la vagina. La menor inició un forcejeo con el acusado para impedir que abusara de ella. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil por el padre de la víctima.