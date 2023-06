Juicio por dejar sin la vista de un ojo a un hombre en Son Servera

Tres años de prisión es la condena que reclama la fiscalía de Palma contra un acusado, de dejar sin la vista de un ojo a un hombre, mayor que él, tras un incidente que se produjo en la localidad de Son Servera.

Los hechos, que fueron juzgados ayer por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, ocurrieron en la mañana del día 11 de diciembre del año 2019. A esa hora el acusado estaba descargando su furgoneta, ayudado por un empleado. Había colocado su vehículo de tal manera que invadía el vado de la propiedad de la víctima.

Según la versión del perjudicado, que ha perdido la vista total de su ojo izquierdo, le recriminó al acusado que aparcara su coche en un lugar donde no se podía estacionar. Esta discusión provocó una reacción violenta del acusado, que según la versión del denunciante, empezó a correr para alcanzarle. Para que ello no ocurriera el hombre salió corriendo y buscó refugio en su domicilio. Entró a través del garaje. Para no ser agredido el hombre trató de cerrar la puerta del garaje con el pestillo que había en el interior.

Fue en ese momento cuando la puerta se abrió, supuestamente porque la empujó el acusado, golpeando el pestillo contra el ojo izquierdo del propietario del inmueble. Debido al golpe se produjo un estallido del globo ocular izquierdo, una lesión irreversible que le ha provocado la pérdida de la vista.

El acusado negó cualquier intención de hacerle daño a la víctima. Señaló que el hombre empezó a insultarle porque había dejado su caso invadiendo una parte del vado. Se acercó hacia su casa y en ese momento el propietario empujó las dos puertas para cerrar el garaje. En un momento de reflejos colocó el pie delante para evitar que las puertas le golpearan, provocando que las mismas retrocedieran y golpearan al propietario. Aseguró que no es cierto que las empujara para lastimar a la víctima.

El denunciante mantiene su versión y asegura que el acusado empujó las puertas con fuerza para agredirle.

Explicó que se cayó al suelo y además de la lesión en el ojo, también sufrió un golpe en la parte de detrás de la cabeza. Desde ese momento se sometió a un largo tratamiento, pero nada se pudo hacer para salvarle la vista del ojo izquierdo.

La defensa le preguntó a la víctima la razón por la que dijo, al ser tratado por primera vez en el hospital, que el golpe se produjo por la puerta de un coche. También cuestionó que pudiera conducir a pesar de que tenía graves problemas de visión.

Un testigo corroboró la versión del acusado y señaló que la víctima le dedicó toda clase de insultos por haber aparcado el coche invadiendo el vado. Se reclama al acusado 50.000 euros.