Suscríbete Suscríbete a Diario de Mallorca durante 6 meses y llévate otros 3 gratis

Derrumbe en La Bonanova: "Me he llevado un buen susto. He cogido mis dos gatos y hemos salido por la ventana" Cinco inquilinos han sido desalojados por un derrumbe de una balconada de un edificio de la calle Corb Marí