Herida en una atracción de la feria de Cáceres: "Pensaba que me moría"

Fueron apenas unos minutos pero para Patricia Fernández se convirtieron en interminables. La joven decidió acercarse al recinto ferial este sábado para disfrutar de las atracciones con tal mala fortuna que abandonó el recinto con golpes en todo su cuerpo. La afectada ha compartido su relato con este rotativo. Tras el rodeo habitual por el recinto, se decantó por una de las instalaciones conocida como 'La cárcel'. En su turno, se desestabilizó y a partir de ahí empezó a impactar en la jaula con el movimiento.

Reprocha que debido a que no había más sujección que los propios barrotes no tuvo tiempo a recuperar el equilibrio en el tiempo de viaje. "Estuve zarandeándome y dándome golpes contra los barrotes y gritaba para que parara y nadie me hacía caso, si llega a durar treinta segundos más no sé que habría pasado, en el último minuto pensaba que me moría".

Asegura que tras bajar, solo se vio un rasguño en un brazo y se marchó. Tiempo más tarde, cuando empezó a percibir el dolor de los golpes, regresó a la atracción y le manifestó lo ocurrido al feriante. La respuesta que recibió tras comunicarle que iba a denunciar, pone de relieve Fernández, fueron amenazas. Ahora se recupera de los hematomas que presenta en piernas, espalda y brazos y asegura que gracias a que en un momento cayó al suelo, no sufrió heridas de gravedad.

Este suceso se produce días después de que la policía precintara otra atracción después de que una niña sufriera un golpe en la cabeza. El ayuntamiento precisó al respecto que una vez que el responsable puso solución y se revisó que cumplía las medidas de seguridad, se levantó el precinto.

A dos días del cierre, la feria de San Fernando puede hacer un balance sin apenas incidencias de relevancia. Cierto es que el temporal causó destrozos en casetas y atracciones el viernes. El suceso más relevante fue la detención de tres personas el sábado a media noche. Esta intervención se realizó con un gran despliegue policial. Según precisaron fuentes de la comisaría, uno de los tres detenidos tenía una orden de búsqueda y fue reconocido por un agente. Los otros dos se encararon con los agentes, puesto que fueron detenidos por atentado a la autoridad.