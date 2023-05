Un conductor y dueño de un microbús 'pirata' ha agredido este martes a un joven turista alemán en la Platja de Palma después de que le reclamaran cobrarles un precio abusivo desde el Aeropuerto de Palma hasta el Hotel de s'Arenal. Tras el ataque al joven. otros turistas germanos le han rodeado al chófer y, tras propinarle una patada, este ha caído al suelo.

El incidente ha ocurrido la mañana de este martes en la puerta de un hotel de la calle Bartolomé Calafell de la Platja de Palma. El conductor y dueño de un microbús 'pirata' ha recogido a los turistas alemanes en el Aeropuerto de Palma. Antes de subir al vehículo, han pactado un precio de unos 70 euros por el trayecto que luego este, supuestamente, ha incumplido y pretendía dupolicar.

Al llegar a la calle Bartolomé Calafell, donde se encontraba el hotel donde los turistas alemanes se alojaban, el conductor les ha reclamado supuestamente un precio más elevado en torno al doble de lo acordado. Cuando uno de los jóvenes germanos le ha recriminado que no cumpliera su palabra. Sin mediar palabra, el chófer ha agredido al turista, pero este no le ha replicado.

No obstante otros turistas alemanes no han permanecido impertérritos al ver la escena y se han abalanzado sobre el agresor. Uno de los jóvenes le ha lanzado una patada y el chófer se ha desplomado. Al verlo en el suelo, el resto de jóvenes no se ha querido ensañar con él y ha abandonado el lugar. Las empleadas de una farmacia también han salido a la calle, al ver el incidente.

Al parecer no es la primera vez que este conductor y dueño de un microbús 'pirata' se ve envuelto en la polémica y ha sido denunciado por agresiones. Otro joven magrebí le denunció hace un año después de que le agrediera en el Aeropuerto de Palma.