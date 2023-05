Desalojan un edificio de cinco plantas en Palma al declararse un incendio en el ático

Un incendio en una vivienda situada en el ático ha obligado a desalojar un edificio de cinco plantas en Palma, cerca del parque de ses Fonts. Los bomberos han movilizado una autoescalera y una autobomba para sofocar las llamas.

El incendio ha ocurrido sobre las cuatro y cuarto de la tarde de este viernes en un ático situado en el número 15 de la calla Alfons el Savi de Palma. Al percatarse del humo procedente del piso superior, los vecinos han llamado a los servicios de emergencia. Agenes de la Policía Local y Bombers de Palma se han desplazado con celeridad hasta el lugar.

Como medida de precaución, en primer término, todo el edificio ha sido desalojado. Los efectivos no han encontrado a nadie en el interior del inmueble donde se había localizado el fuego. No obstante la tarea para sofocar las llamas ha sido compleja. Hasta que las llamas no estuvieran completamente sofocadas no podían tratar de averiguar el origen del siniestro.