La colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma ha permitido la desarticulación de un nuevo punto de venta de droga en el poblado de Son Banya. Un lugar de venta de sustancias prohibidas que se encontraba en una de las casas que la pasada semana se derribó, en el plan que lleva a cabo el Ajuntament de Palma con el objetivo de terminar con este poblado de chabolas. Esta operación conjunta se ha saldado con la detención de cuatro personas, todos ellos muy jóvenes, con edades entre los 19 y 27 años de edad. Se trata de tres individuos de nacionalidad española y el cuarto es de origen indio. Todos ellos fueron arrestados bajo la acusación de un delito contra la salud pública.

Según explicaron fuentes policiales, hace varios días se volvió a desplegar un dispositivo de seguridad en el poblado de Son Banya, que tiene como objetivo evitar incidentes durante el proceso de derribo de diferentes inmuebles, que pese a las advertencias a los moradores de que tienen que abandonar estas casas, muchos de ellos se resisten a irse.

En una de las casas que iban a derribarse se localizaron varias sustancias estupefacientes y utensilios que se utilizan para su venta. Esta droga apareció durante un desahucio. Los agentes descubrieron un plato de cocina, conteniendo sustancia rocosa de color blanco, que resultó ser cocaína, con un peso entre 30 y 40 gramos. En la misma vivienda también se encontró un bote de cristal que contenía una sustancia vegetal de color verde. Se trataba de cogollos de marihuana, con un peso aproximado entre 50 y 60 gramos. Asimismo, también se localizó una tableta compacta de color marrón, compuesta de hachís. Al realizar una búsqueda más profunda de la vivienda también se encontró una sospechosa caja de zapatos. En su interior apareció dinero en metálico y recortes de plástico preparados para la preparación y sellado de dosis de cocaína, así como una báscula de precisión que se utiliza para pesar las papelinas que se vendían. Para confirmar las sospechas que se trataba de un punto de venta también se encontraron 28 envoltorios que contenían heroína. Como los moradores no se encontraban en ese momento en el domicilio, la Policía realizó gestiones para localizarlos. En pocas horas se consiguió dar con ellos y se procedió a la detención de estas cuatro personas.