"Unos veinte vecinos hemos salido de casa con mangueras y con cubos con agua para apagar con el fuego". Con estas palabras, Catalina Colomar resumía la actuación vecinal a primera hora de la mañana de este lunes para apagar el incendio de una batería de contenedores frente a su domicilio en Can Pastilla. La actuación de los residentes ha sido crucial. Hasta el punto de que cuando Bombers de Palma han llegado al lugar solo han tenido que sofocar los últimos rescoldos.

El incendio, aparentemente intencionado, se ha producido sobre las seis y media de la mañana frente al l número 49 de la calle de l'Anfós, en Can Pastilla. Catalina, con su marido y otros vecinos del barrio no se lo pensaron dos veces y salieron de sus casas para apagar las llamas. "Si no llegamos a estar, se nos quema la casa", explica convencida esta vecina. No obstante, y pese a los esfuerzos, e calor desprendido por el fuego ha inutilizado el timbre del interfono de su vivienda y ha afectado al buzón y a otros elementos del exterior. Otro vecino, Jorge, tuvo que retirar a toda prisa su Suzuki Grand Vitara, al encontrarse estacionado a 20 centímetros de las llamas, para que no se le quemara.

"Empezamos con las mangueras. Nosotros sí podíamos hacerlo y otro vecino también. Los demás llenaban cubos de agua y lo echaban al fuego", abunda Catalina Colomer. La atmósfera se tornó irrespirable por el humo y ella ha sufrido una intoxicación leve al inhalarlo. "Menos mal que el perro estaba dentro de casa (en alusión a su flamante gran danés 'Ramsés'). si no no sé que le habría pasado", insiste.

Al parecer no es ni mucho menos la primera vez que incendian esta batería de contenedores en este punto. Hace unos años lo volvieron a hacer. "Hemos pedido que pongan los contenedores más lejos. Pero no nos hacen caso. Aquí delante de nuestras casas, suponen un peligro cuando los incendian", subrayan.

Este segundo incendio intencionado de contenedores es el segundo que se registra en Palma en apenas 24 horas. La madrugada del domingo otro devastador fuego frente al número 19 de la calle Jeroni Rosselló, en Pere Garau, destrozó los depósitos, daño a varios coches y afectó a la fachada y al cableado de un edificio próximo. Unos días antes, el 6 de abril, otro fuego destruyó contenedores en la calle Antoni Ribas, en el barrio de Foners.