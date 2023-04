Siete detenciones por robos y maltrato: el historial del homicida del guardia en Asturias, que comenzó a delinquir a los 16

Ni un palabra, ni un gesto de arrepentimiento. Yago Troncoso Labrador, el carreñense de 28 años (1995) detenido por arrollar mortalmente al guardia civil Dámaso Guillén cuando regulaba el tráfico por la celebración del trofeo Santiago Santana de Ciclismo Junior, salió para la cárcel de Asturias a primera hora de la tarde de este martes, después de que su abogada, Laura Moro Rangel, adujese ante la jueza interina de Pravia que sufre una enfermedad mental, aunque sin presentar informe alguno que lo corroborase. Troncoso no dijo una palabra, pero mostró una actitud chulesca, quejosa y altiva, en palabras del letrado Carlos Hernández Fierro, de la acusación particular, amigo personal de la víctima y que este lunes asistió a la comparecencia del acusado mientras Dámaso Guillén era enterrado en su Bailén natal.

Antes, en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en El Rubín (Oviedo), el sospechoso había exigido que le facilitasen ropa nueva, porque tenía frío, y también quería estar más presentable ante los medios de comunicación en el momento más estelar de su vida. También despreció un zumo que le ofrecieron los agentes, porque no le gustaba. Cuando los miembros de la Policía Judicial le interrogaron en las dependencias de la Guardia Civil, Troncoso se mostró de lo más tranquilo. Se negó a declarar, pero en un momento dado, mientras le leían el atestado, corrigió a los agentes, asegurando que no había dado un cabezazo a uno de sus vecinos, sino que le había propinado un manotazo en el ojo. También se jactó de que el airbag del coche que había robado había evitado que sufriese lesión alguna cuando impactó de manera brutal contra el agente Guillén. Tras llevárselo por delante, salió del coche con la misma hacha con la que había atacado a la persona con la que vivía y a un vecino que defendió a ésta, y se lanzó al río, lo que, según la acusación, vuelve a mostrar que estaba perfectamente en sus cabales cuando cometió los hechos. Un informe psiquiátrico forense despejará cualquier duda sobre esta cuestión.

El investigado llegó al Juzgado de Pravia a las diez menos cinco de la mañana de ayer. No se presentó ante la jueza hasta las once menos cuarto. Menos de una hora después finalizó su comparecencia, sin que hubiese abierto la boca, solo para quejarse de que le mancaban las esposas. La jueza sustituta de Pravia le mandó a prisión a la una de la tarde, después de que tanto la Fiscalía como la acusación particular pidiesen su encarcelamiento.

Sobraban motivos para esa decisión. Por un lado está la apabullante cantidad de delitos que se le imputan, hasta nueve: homicidio imprudente, homicidio en grado de tentativa, dos de lesiones leves, conducción temeraria, abandono del lugar del accidente, conducción sin carné, hurto y resistencia a la autoridad. Pero también se justifica por el riesgo de reiteración delictiva, su falta de arraigo y la posibilidad de destrucción de pruebas, dado que aún no se ha elaborado el atestado definitivo del accidente.

El abogado de la acusación particular, Carlos Hernández Fierro, resaltó que el investigado, aunque aduce enfermedad mental, en el atestado es descrito como «una persona consciente de los hechos y ofrece un relato conciso y coherente, a la vez que mostró una actitud chulesca y altiva, sin reconocer en ningún momento lo ocurrido». Para Hernández Fierro, «no se arrepiente de nada, su mirada es la de una mala persona, le da igual todo».

El letrado confesó: «Dámaso era amigo mío. Esto ha sido un trago bastante difícil. No he podido bajar a Bailén para enterrarlo, por ver la cara de este sinvergüenza». El abogado habló por teléfono con el guardia fallecido dos horas antes de los hechos. A Dámaso Guillén no le gustaban las pruebas ciclistas ni los servicios con la motocicleta, pero acudió a cumplir con su deber, lo que le llevó en definitiva a la muerte. Guillén era una persona que se había ganado un hueco en Asturias. Todos le recuerdan como una persona afable, siempre sonriente, con numerosos amigos en todos los ambientes.

Por su parte, el presunto causante de su fallecimiento cuenta con hasta siete antecedentes por diversos delitos, el primero de los cuales se remonta al año 2011, cuando tenía tan solo 16 años. Entre los delitos por los que ha sido detenido se cuentan robos con fuerza (hasta cuatro en una de las ocasiones), maltrato y quebrantamiento de orden de alejamiento, sin olvidar el hurto de uso de vehículo. De hecho, se le recuerda en Candás por haber robado la furgoneta de un panadero y haberla estrellado. Después de este incidente, aseguran, se marchó de la capital de Carreño, donde había cometido otros delitos.

Reacción violenta

Cuando cometió los hechos, Yago Troncoso estaba acogido por el hombre al que persiguió con un hacha en Beifar, antes de que atacase a otro vecino y luego robase el coche de un pescador. No se ha sabido el motivo que desencadenó una reacción tan brutal y desmesurada. Solo han trascendido problemas de convivencia entre los convivientes.

La abogada defensora de Troncoso, Laura Moro, recurrirá en breve el ingreso en prisión de su defendido, por considerar que no hay riesgo alguno de que se dé a la fuga y de que se trata de una persona con una enfermedad mental, cuya estancia en prisión solo puede perjudicar su estado.

La Guardia Civil está realizando una investigación especialmente rigurosa de este asunto, para asegurar la condena del causante de la muerte de Dámaso Guillén. En las próximas semanas se presentará el atestado definitivo de este aciago incidente.