Valentín Moreno Gómez, de 39 años y conocido por el crimen de la Vila Olímpica el 1 de abril del 2000 murió de un disparo en la cabeza en noviembre de 2021. Valentín había forjado una gran cantidad de enemigos, ya sea por ser el responsable de un asesinato o por agresiones tanto físicas como verbales, y su muerte quedó impune durante meses, hasta la detención ahora de un hombre presuntamente relacionado con su homicidio.

El asesino de la Vila Olímpica en el 2000

El 1 de abril del 2000, horas antes de cumplir la mayoría de edad, Valentín junto a otras seis personas acabaron con la vida de Carlos Javier Robledo Peña, de 22 años, en la Vila Olímpica, en Barcelona. Fue entonces cuando el acusado se enfrentó por primera vez a la justicia, aunque no iba a ser la última. Cuando se cometió el homicidio Moreno todavía era menor, es por eso que se le aplicó la justicia juvenil. El juez que le condenaba le impuso 12 años de internamiento en un centro de menores y, finalmente la Audiencia de Barcelona se lo rebajó a 8 años más 3 de libertad vigilada.

Agresiones del equipo Bada Bing en el 2009

Moreno llevaba unos meses en régimen abierto (solo iba a la cárcel a cenar y a dormir) cuando fue acusado una segunda vez, esta por agresiones racistas durante un partido de fútbol. En 2009, Valentín Moreno formaba parte de un equipo de fútbol de Tercera Territorial en Barcelona llamado Bada Bing que según fuentes por entonces "no son boixos ni nada; no les gusta el fútbol, solo van a liarla". Al parecer, Bada Bing amenazaba de muerte a muchos jugadores de equipos contrarios con comentarios como: "Te voy a cortar la cabeza y a meterla en un sobre para mandarla a tu país" o "te voy a matar y me da igual ir a prisión". Aunque, no se reaccionó hasta que Valentín junto a su hermano Israel Moreno y su amigo Carlos Raya González propinaron una paliza a Camilo S., deportista del Rosario Central de Catalunya.

Fue entonces cuando Moreno fue condenado, junto a los otros dos, a 6 años de prisión teniendo en cuenta: el delito de lesiones, las expresiones amenazantes de los tres individuos y que una chica que estaba sacando fotos también fue agredida.

A golpes en un hospital en el 2017

Una de las últimas agresiones de Moreno conocidas fue en 2017 cuando en urgencias del Hospital del Mar se emprendió a golpes contra algunos de los trabajadores del centro médico porque no le dejaban acceder a la zona donde se encontraba su padre ingresado. Se necesitaron media docena de vigilantes y trabajadores para retenerle y algunos salieron levemente heridos. Finalmente, los Mossos d'Esquadra le detuvieron.

Disparo en la cabeza en el 2021

La madrugada del 19 de noviembre del 2021, Valentín Moreno fue agredido mortalmente con un disparo en la cabeza en Sant Adrià del Besòs. Los Mossos activaron a sus investigadores para tratar de descubrir al responsable de los hechos.