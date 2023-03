Un asaltante intentó atracar un comercio de Palma a punta de cuchillo. No contó con que la empleada pudiera escapar y pedir auxilio a sus compañeros. La Policía Nacional ha detenido a este hombre de 52 años, de nacionalidad española, por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de febrero en Palma. Sobre las cuatro de la tarde, un atracador irrumpió en un establecimiento comercial del barrio palmesano de es Fortí. Mientras esgrimía un cuchillo, el asaltante conminó a la empleada a que le entregara todo el dinero de la caja registradora.

La dependienta le comunicó que no tenía permiso y no podía abrir la caja registradora. Entonces, el asaltante trató de abrirla por sus propios medios. Tampoco pudo. La víctima aprovechó ese momento para escapar y pedir auxilio a gritos a sus compañeros. El atracador no tuvo más remedio que emprender la huida con las manos vacías, sin botín alguno.

Batidas policiales por la zona

Tras denunciar los trabajadores lo ocurrido al 091, varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se personaron en el establecimiento. Después de numerosas batidas por la zona, el sospechoso no fue localizado. Finalmente, investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores consiguieron identificar al sospechoso y localizar su domicilio. El pasado jueves, los agentes del Grupo de Atracos irrumpieron en su vivienda y detuvieron al sospechoso por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. En el inmueble, hallaron durante el registro numerosos efectos y el cuchillo que había esgrimido para perpetrar el delito. A este individuo le constan numerosos antecedentes por delitos similares.