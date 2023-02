Els @BombersdeMca del Grup de Rescat de Muntanya d'Inca ja es troben amb els autocaravanistes que estaven aïllats a la zona recreativa de Menut. Les 6 persones que hi van quedar atrapades des d'ahir vespre es troben be. Seran evacuats un cop es pugui fer pas per la carretera Ma10 pic.twitter.com/Z14KM4tKyU