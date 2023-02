Los padres de Madeleine McCann, Kate y Gerry McCann, han aceptado hacerse la prueba de ADN que les solicitaba la joven polaca que cree ser su hija desaparecida en 2007 en Praia da Luz, Portugal cuando estaba a punto de cumplir cuatro años. Al menos esto es lo que afirma la propia Julia Wendell o Wandelt -aparece escrito de las dos formas en distintos medios- en la cuenta de Instagram @iammadeleinemccan que abrió hace una semana para pedir ayuda para contactar con los padres de Madeleine McCann con el fin de conseguir cotejar con ellos su ADN, pues sospecha que ella es su hija.

El poder de las redes sociales se ha puesto de manifiesto una vez más como fórmula alternativa para conseguir un propósito cuando otros canales fallan. Hace una semana, Julia contaba que había abierto la cuenta en Instagram porque había recurrido sin éxito a la policía para contar su historia y sus sospechas. Durante los últimos siete días no ha parado de subir a fotos y vídeos a esa cuenta mostrando lo que considera pruebas evidentes de que es Madeleine McCann. Los vídeos, además, también los sube a un canal de YoTube, creado bajo el perfil Madeleine McCann. Todos estos contenidos se han viralizado en pocos días y despertado interés en todo el mundo. Las cientos de miles de reproducciones de los vídeos de Instagram dan una idea de ese interés mostrado.

Medium

Una de las personas que se interesó por la historia de Julia fue la medium Fia Johansson, quien en 2019 aseguró que Madeleine seguía viva - tesis avalada por el investigador principal del caso en Scotland Yard- y predijo que aparecería en algún momento entre 2023 y 2024. También aseguró que Madeleine había sido secuestrada por un hombre alemán y poco tiempo después Christian Brueckner se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición y probable muerte de la niña, si bien no hay pruebas.

En las cuentas abiertas por Julia en Instagram y Youtube hay un vídeo, subido el domingo 19 de febrero, de una videollamada de media hora de duración donde sostiene una charla con Fia Johansson. En la conversación, la vidente le dice que quiere ayudarla y que merece saber la verdad de sus orígenes sea o no Madeleine.

"Mis padres no son realmente mis padres"

La chica le confiesa que sufrió abusos de niña y que recientemente comenzó a sospechar que sus padres no son en realidad sus padres. También le cuenta que ha recurrido a la policía y que necesita ponerse en contacto con los McCann.

Apenas un día después, este lunes 20 de febrero, se puede leer en la misma cuenta de Instagram el siguiente mensaje: Thank you for support! Kate and Gerry McCann agreed for DNA test! -¡Gracias por vuestro apoyo! Kate and Gerry McCann han aceptado del test de ADN. Aunque Julia no da más detalles y no explica cómo ha sido ese contacto con los McCann, la prensa británica se hace eco de que los padres de Madeleine McCann siempre han explorado todas las pistas relativas a la desparición de su hija.