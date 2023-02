El Juzgado de lo Penal número cuatro de Palma ha absuelto al gerente de una residencia de ancianos de Palma y a una trabajadora al considerar que no tenían responsabilidad en la muerte de un anciano de 89 años, después de que este se precipitara en silla de ruedas por las escaleras. El fiscal pedía inicialmente dos años de cárcel para el directivo por un presunto delito de homicidio grave por imprudencia y una multa de 1.080 euros para la trabajadora por dicho delito de carácter menos grave.

Los hechos que se juzgaron tuvieron lugar la tarde del 20 de diciembre de 2020 en una residencia de ancianos de la avenida Joan Miró de Palma. Manuel Martínez permanecía ingresado en el centro después de haber sufrido una fractura de cadera y no poder desplazarse por sí mismo. Al detectarse un brote de covid-19 en el centro se ordenó el confinamiento de todos los internos. Dos cuidadoras le dieron la merienda al anciano y cerraron la puerta. Sin ser visto, el octogenario salió de la habitación , se dirigió al ascensor y bajó a la planta primera. Entonces, la auxiliar de la tercera planta, acusada por esta causa, se topó con él. Después de llamar al coordinador y no obtener respuesta, la trabajadora le subió a la segunda planta y le dejó en el rellano. Antes de marcharse, comunicó la presencia del interno por medio de un mensaje de audio de Whatsapp en el chat de un grupo de trabajo antes de marcharse a su planta con la creencia de que se encontraba a buen recaudo.

Sin embargo el anciano se dirigió a la escalera de emergencia, abrió la puerta y cayó de bruces en un tramo de seis escalones. Posteriormente se precipitó por otro tramo y quedó boca abajo, sujeto por el cinturón. El impacto le causó un traumatismo craneoencefálico grave, que le provocó una hemorragia y la posterior muerte por parada cardiorrespiratoria.

La sentencia precisa que el directivo procesado, asistido por el abogado Fernando Mateas, "no tenía ninguna responsabilidad sobre los equipos sanitarios". Tampoco era el director, ya que el centro contaba con una directora, en esos momentos en situación de baja laboral. "No era responsable de las medidas de seguridad para garantizar y evitar que no saliera de la habitación". En la resolución judicial, la jueza subraya que el centro nunca había sido sancionado por motivos de seguridad. Respecto a la auxiliar, la jueza destaca que "no actuó conforme al protocolo". No obstante subraya que el fallecido no padecía demencia senil ni ninguna enfermedad psíquica y que su intención prioritaria era "volver a casa". De hecho, el fallo considera que ninguno de los procesados fueron responsables del comportamiento del interno.