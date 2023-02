El juicio en la Audiencia de Palma para un hombre por presuntos abusos sexuales a su hijastra en 2019, que contaba entonces con nueve años, comenzó este martes con una petición inicial de la fiscal de una docena de años. Durante un receso de la vista, la solicitud la ha reducido en diez años, después de alcanzar un acuerdo de conformidad con la defensa del procesado. Finalmente, el encausado ha sido condenado a dos años de prisión en una sentencia dictada 'in voce'. No obstante no ingresará en la cárcel, al quedar la pena en suspenso.

Detrás de este cambio de valoración penal de los hechos de la fiscal, está la nueva versión aportada por la menor durante su comparecencia en la sala. La hijastra ha precisado que su padrastro la había sometido a tocamientos y que le había pedido que parara. Al contrario que en ocasiones anteriores, la niña ha afirmado que dichos tocamientos en sus genitales fueron superficiales y que nunca fueron con penetración. "Entonces exageraba muchísimo", se ha justificado ante la Sala. Por su parte, el acusado ha reconocido durante su comparecencia en el juicio los tocamientos a su hijastra. No obstante ha calificado estos actos de "una broma" y de "un juego". El procesado ha depositado antes de la vista la suma de 31.500 euros de indemnización. Este hecho ha sido valorado como una atenuante de reparación del daño. La sentencia también ha establecido diez años de libertad vigilada para el procesado, al margen de la pena de prisión. Durante este tiempo tampoco podrá ejercer ninguna actividad que acarree contacto con menores. Por último la resolución judicial contempla cinco años de alejamiento de la menor y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante este tiempo.