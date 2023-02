El pasado lunes, al rededor de las 18:51 de la tarde, se produjo un incendio en la segunda planta de un edificio de Sevilla donde varias personas, entre ellas menores, se quedaron atrapadas.

Para huir de las llamas, dos adultos y un menor se precipitaron a un patio interior, sufriendo algunas contusiones, pero aún quedaban varias personas en el interior de la vivienda que fueron rescatadas por Jairo, un vecino de la zona.

Incendio en Sevilla, finalmente bomberos salvan la vida de la mujer. pic.twitter.com/VjJVk98Z5V — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) 30 de enero de 2023

En declaraciones a Antena 3, Jairo, o mejor conocido como "el héroe de sevilla" contó que se encontraba en su casa cuando oyó los gritos de horror de su pareja y se fue directamente a ayudar: "Cuando me avisó, me levanté, me puse los zapatos y me fui corriendo". Cuando llegó se armó de valor y escaló por la fachada para rescatar a las personas que aún estaban atrapadas.

"Vi que había gente, pero nadie hacía nada", explicó Jairo, que se subió a un muro, poniendo en riesgo su vida, aguantándose entre la pared y una ventana del edificio para sacar a varios miembros de la familia que se encontraba atrapada. En las imágenes se puede ver cómo el hombre agarra a dos niños, de dos y seis años, con la mano izquierda y los lleva al otro lado del muro, mientras que utiliza la mano derecha para agarrarse y no caer.

"Yo le decía 'aguanta, aguanta', pero lo único que podía hacer era darle consejos", explicó refiriéndose al padre de familia, que esperó en la ventana, pero cuando ya no pudo soportar más el calor de las llamas, se precipitó e intentó caer encima de un colchón que habían colocado los bomberos, sin embargo, se rompió las dos piernas debido a una mala caída. La madre resistió enganchada a la ventana hasta que fue rescatada con una escalera.