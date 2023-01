Roba un coche y lo detienen por llevarlo al taller tras pinchar una rueda en Ibiza

Un delincuente habitual fue detenido este viernes por robar un coche, un Range Rover, en la ciudad de Ibiza y después de llevarlo al taller el mismo día por un pinchazo en una rueda.

El propietario del vehículo sustraído lo dejó aparcado en la calle Historiador Marí Cardona este viernes y a las 13 horas se dio cuenta de su desaparición. Inmediatamente fue a poner la denuncia ante la Guardia Civil de Ibiza.

Además de denunciar, el dueño del coche y sus hermanos difundieron la información del robo en varios grupos ciudadanos de WhatsApp.

Entonces les comenzaron a llegar mensajes de personas que habían visto el coche e incluso pudieron dar la descripción del ladrón: un hombre joven con un gorro de lana y con capucha que llevaba a una joven en el asiento del copiloto. "Va 'a full', cuidado con ese tío", advirtió un testigo por la velocidad a la que conducía el ladrón.

Algunos vieron el coche en el cruce de Ca na Pepeta, en la carretera de Sant Joa,n o en el camino de Atzaró. También fue visto en el centro de Santa Eulària.

"Voy detrás del coche este que has puesto en la foto que lo han robado. Me cuesta bastante porque le mete a 'full gas' y me cuesta un huevo seguirlo", aseguró otro testigo que lo vio por la carretera de es Figueral hacia Ca na Pepeta.

Persecución en la carretera de Sant Joan

Familiares del propietario dieron con el vehículo cuando circulaba por la carretera de Sant Joan gracias a los mensajes de los grupos de WhatsApp, pero el delincuente consiguió huir tras golpear contra un muro y meterse por un camino con el Range Rover, explica uno de los hermanos del dueño del coche.

Después de esto, uno de los hermanos de la víctima del robo fue al puerto de Santa Eulària donde habló con la Policía Local, que ya había visto un vídeo de la persecución, y los agentes le pidieron si podía darles la descripción de las personas que iban en el vehículo. Entonces la Policía le avanzó que ya tenían un sospechoso ya que el presunto ladrón había ido a un taller de mecánica de Santa Eulària porque había pinchado o reventado una rueda y había preguntado si se la podían cambiar de manera urgente. En el taller le dijeron que no, pero el presunto ladrón lo dejó allí, quizás pensando que era mejor dejarlo escondido hasta el lunes, y se fue con su acompañante en taxi. La Policía Local les siguió el rastro ya que se trataba de un delincuente habitual y lo arrestaron el mismo día que se produjo el robo. Ahora se encuentra detenido a la espera de que pase a disposición judicial.

Intento de secuestro

El coche está en el retén de la Policía de Santa Eulària a la espera de que sea retirado por su propietario. "El coche lo tenemos de vuelta pero con daños y ya lo podemos retirar y el tipo está preso", ha asegurado uno de los familiares de la víctima del robo, quien ha asegurado a este diario que el vehículo "es sospechoso de estar involucrado en un intento de secuestro".

"La Policía ha sido súper atenta", ha explicado este familiar y también "los ciudadanos a través de grupos de WhatsApp al e ponerse a seguir un coche. Estoy muy agradecido".