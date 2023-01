Madre e hija amenazadas por sus vecinos en Palma: «Si no os vais de casa, os vamos a matar a ti y a tu hija. Tenemos armas y nos da igual»

La vida de Ilona Pavlyuk, de 52 años, y de su hija Yasmina, de 19, se ha convertido en una continua pesadilla desde que se alojaron como inquilinas en un piso de protección social del Patronat Municipal de l’Habitatge en el barrio palmesano de Corea. El hostigamiento y la hostilidad con que fueron recibidas por sus vecinos se materializó en un rosario de amenazas y una agresión con un palo, según consta en una denuncia, que le produjo cuatro fracturas en dos dedos. Uno de sus vecinos le habría golpeado cuando la madre salió en defensa de su hija después de que esta hubiera sido acosada, presuntamente, por este individuo.

«Nos echan la culpa de que han echado a sus familiares para que entrásemos nosotras», recalca Ilona. Asimismo esta mujer asegura vivir atemorizada por sus vecinos. «No podemos salir de casa porque nos han amenazado con okuparla cuando no estemos», subraya.

En muchos casos este hostigamiento se ha traducido en amenazas de muerte. «Si no os vais de casa, os vamos amatar a ti y a tu hija. Tenemos armas y nos da igual», le dijeron el pasado mes de diciembre. Así consta en la denuncia que interpuso Ilona ante la Policía Local de Palma.

«Consideran que esta casa es suya y que no tenemos ningún derecho sobre ella. Por eso nos intentan hacer la vida imposible», insiste Ilona.

Aparte del acoso continuo y de las agresiones, Ilona se encontró su automóvil con notorios daños. Algo que también atribuye a sus vecinos. «Me rompieron los limpiaparabrisas y me rayaron el coche. Otras veces me lo he encontrado abierto. Es una forma de amenaza de que me pueden meter droga o cualquier otras cosa para denunciarme», abunda.

Esta mujer también denunció a la Policía Nacional el calvario al que está siendo sometida ella y su hija, presuntamente, por sus vecinos. De hecho Yasmina, estudiante de Biológicas en la UIB, ha notado que esta presión permanente en su domicilio le ha acabado afectando en sus estudios.

Alejamiento a cien metros

A raíz de esta situación de hostigamiento permanente que sufren estas dos mujeres, el Juzgado de instrucción número cinco de Palma dictó una medida cautelar a uno de sus vecinos por la que le impuso una orden de alejamiento de la víctima y de su hija a 100 metros. De incumplirla, incurriría en un delito de quebrantamiento de mandamiento judicial.

Sin embargo, hasta que sea juzgado, Ilona no las tiene todas consigo de que este individuo no vaya a reincidir. Aunque no se acerque en persona, su presencia se hace notar día tras día. Su objetivo es hacer la vida imposible a madre e hija en una casa que consideran que les corresponde. Para ello ponen la música a todo volumen o gritan a horas intempestivas para perturbar su descanso.