La Audiencia Provincial ha absuelto a dos empresarios de la construcción acusados de estafar a la dueña de una finca en la zona de es Molinar, en Palma, que vendió el inmueble a cambio de un piso en el edificio que se iba a construir y 37.000 euros. La perjudicada no llegó a recibir la vivienda prometida. La acusación particular reclamaba para ellos condenas de cuatro y dos años de prisión respectivamente, así como multas de más de dos millones de euros mientras la Fiscalía solo acusaba a una de ellos. Pero el tribunal ha dado la razón a los abogados defensores, José Zaforteza y José Antonio Cabot, y considera que no existe delito y que el caso debía dirimirse en la jurisdicción civil.

El tribunal considera probado que la afectada vendió en octubre de 2015 la finca a un promotor que pretendía levantar un edificio de cuatro viviendas. Pactaron que la mujer recibiría uno de los nuevos inmuebles y 37.000 euros. La construcción no se llevó a cabo y la dueña falleció en 2017. El empresario propuso al viudo y los hijos de la mujer vender la finca por 400.000 euros a uno de los acusados, que asumiría el acuerdo, y estos aceptaron. Pese a haber asumido estas obligaciones, el nuevo propietario vendió de nuevo el inmueble en 2018 al otro acusado por 630.000 euros sin informar de ellos a los herederos y haciendo constar que la finca estaba libre de cargas. Así, la sociedad que finalmente se hizo con la finca no cumplió el acuerdo alcanzado en su día con la propietaria original. Las magistradas de la sección segunda rechazan en la sentencia que estos hechos sean constitutivos de delito. La sentencia considera que se trata de un incumplimiento contractual que debe ser dirimido en el ámbito civil y que no hay pruebas de que los acusados adquirieran la finca sin tener intención de levantar un nuevo edificio. De este modo, la Audiencia Provincial ha absuelto a los dos encausados.