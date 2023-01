Una mujer encontró, el pasado 28 de diciembre, el cadáver de su madre en el congelador tras buscarla por toda la casa.

El suceso ha ocurrido en Morrovalle, una localidad italiana situada en la provincia de Macerata, a donde se desplazó una mujer para pasar las navidades con su madre, de 78 años. Al llegar a la casa, no encontró a su madre por ningún lado y cuando decidió abrir el congelador se encontró el cadáver congelado. Nada más toparse con esa escena, la hija de la fallecida llamó al servicio de emergencias que no tardó en acudir a la vivienda para tratar de salvar a la anciana, aunque tan solo pudieron certificar su muerte.

Los servicios de Emergencias, ante el extraño panorama, decidieron llamar a la policía para que realizara una investigación sobre lo ocurrido y encontraron una nota que escribió la anciana antes de fallecer. En ella explicaba que había tomado la decisión de quitarse la vida después de que perdiera a su marido en 2020, ya que no podía seguir viviendo con tanta tristeza. Al final de la carta se despedía de sus dos hijas y de otros familiares y daba instrucciones de cómo quería que fuese su entierro.

Al no encontrar signos de violencia en el cuerpo de la fallecida, junto con la carta, la policía decidió cerrar el caso.

El periódico 'Il Messaggero' ha sido el encargado de dar la noticia de este suicidio y en ella aseguran que las hijas de la anciana no abandonaron a su madre en ningún momento después de la muerte de su padre. De hecho, la visitaban todas las semanas y los días que no podían ir a verla, la llamaban por teléfono. Asimismo, la anciana no pudo soportar la tristeza de no tener a su marido y decidió quitarse la vida metiéndose en el congelador de su casa.