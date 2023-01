Un hombre residente en Palma denuncia: «Me llegan multas y embargos por coches que no son míos»

Marian Moga no ha tenido nunca un Mercedes Benz. Tampoco ha llevado jamás un taxi en Palma. Ni siquiera tiene carné de conducir. Pero en los últimos meses este hombre de 52 años ha recibido sanciones, embargos e impuestos por estos vehículos de los dice no saber nada. «Alguien ha puesto a mi nombre varios coches y me llegan a mí las multas», explica el perjudicado, que ha iniciado una cruzada burocrática para intentar poner fin a esta pesadilla. Además de presentar varias denuncias ante la Policía Nacional por suplantación de identidad, ha lidiado con la dirección general de Tráfico y con Hacienda para evitar estos pagos. Sin demasiado éxito, de momento.

Moga, rumano y afincado en Mallorca desde hace varios años, no supo lo que estaba ocurriendo hasta que presentó la declaración de la renta. «La Agencia Tributaria tenía que devolverme un dinero, pero me dijeron que tenía multas de tráfico pendientes y me embargaron esa cantidad», explica. El hombre quiso saber de qué sanciones se trataba y empezó a hacer gestiones. Así descubrió que el 17 de mayo de 2021 un radar cazó en el kilómetro 358 de la autopista AP7, en Benicarló (Castellón), a un Mercedes Benz. El vehículo circulaba a 132 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120.

Ese exceso de velocidad del coche, que no fue interceptado en ese momento, se tradujo en una multa de 120 euros que Tráfico le reclama a Marian Moga porque el vehículo figura a su nombre en las bases de datos de la DGT. «Yo nunca he tenido un Mercedes. En esas fechas estaba en Mallorca. No sé cómo ha podido acabar ese coche a mi nombre», explica. Moga solicitó la documentación de la denuncia y en Tráfico le entregaron la fotografía que hizo el radar. En ella se ve la matrícula del vehículo, pero no quién lo conduce. «Pedí una imagen en la que se viera la cara del conductor para demostrar que no era yo, pero me dicen que no pueden dármela por un tema de protección de datos. ¿Y quién me protege a mí?», se pregunta indignado.

El afectado acudió a la Policía Nacional para presentar una denuncia en octubre pasado. Hace unos días tuvo que volver a comisaría tras recibir una nueva multa por una infracción de tráfico cometida al volante del mismo Mercedes Benz. En esta ocasión le reclaman 330 euros. En su nueva denuncia, Moga insiste en que ese coche no es suyo, que no tiene carné y que no estaba en lugar donde se cometió la infracción.

Licencia de taxi

Los problemas no han acabado ahí. Hace ahora un mes, el Ayuntamiento de Palma reclamó al hombre el pago de los impuestos de circulación de un taxi Dacia Lodgy de los años 2020 y 2021 que no habían sido abonados. «¡Yo nunca he tenido un taxi!», proclama la víctima, que el pasado 10 de diciembre regresó de nuevo a la Jefatura Superior de Policía para presentar otra denuncia por esta pesadilla. Moga insiste en que no tiene ninguna relación con ese taxi ni conoce a nadie que viva en la dirección que figura en las notificaciones, en la zona de Pere Garau.

En su última visita a la Policía, el hombre apremió a los agentes para que resuelvan de una vez por todas el caso y aclaren quién está detrás de esta suplantación de identidad. «Me dicen que siguen investigando, pero mientras tanto continúan llegándome multas y embargos por coches que nunca han sido míos. No tengo ni idea de quién ha usado mis datos», cuenta.

«Vivo en un piso compartido y apenas tengo ingresos para poder hacer frente a los pagos que me reclaman», señala el afectado.