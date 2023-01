Un incendio de una gran lona de obra, de unos 50 metros de largo, en una angosta calle del Casco Antiguo de Palma ha causado una gran alarma. El fuego se encontraba a escasos metros de otro edificio y amenazaba con propagarse hasta este inmueble. Por fortuna, las llamas no se han extendido más allá del plástico que cubría una obra de reforma y acondicionamiento de un hotel.

El incendio se ha producido sobre las siete de la mañana de este jueves en la calle del Sastre Roig de Palma, casi en la esquina con Caputxines, a escasa distancia de la Rambla. Varios obreros se encontraban en las obras de reforma de Can Oliver para transformarlo en un hotel cuando una gran lona de plástico, que cubría la fachada, se ha incendiado. Por fortuna el fuego no ha ido mucho más allá, ya que solo unos pocos metros la separaban del edificio de enfrente. Al derretirse, las llamas no se han propagado.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de Bombers de Palma. La angosta calle donde se había iniciado el incendio imposibilitaba el acceso. Por este motivo los servicios de extinción han tenido que desenrrollar las mangueras desde la autobomba para atacar allí las llamas. El servicio se ha prolongado durante varias horas hasta que los bomberos han constado que el fuego no se reavivaba y no suponía ya ningún peligro.