Equipos de rescate de montaña con personal sanitario: «¿Cuánto vale una vida?»

La idea es muy simple: incluir a un sanitario en los equipos de rescate de montaña que pueda prestar una asistencia médica urgente a los cientos de excursionistas y escaladores accidentados cada año en Mallorca. Es tan simple que resulta difícil de explicar que, tras años de intentos, siga sin llevarse a la práctica. Dos responsables de la Federación Balear de Montaña están impulsando la iniciativa, que ha llegado hasta el Parlament balear con escaso eco. Sus promotores han llegado ha calcular el coste del proyecto: 300.000 euros. Y frente a ello plantean: «¿Cuánto vale salvar una vida?».

Los principales impulsores de esta iniciativa son Toni Turrión, guardia civil y vicepresidente de la Federación Balear de Montaña, y Javier Perelló, médico y vocal de la comité de seguridad de la federación. Ambos están marcados de forma directa por accidentes de montaña, lo que les hace ser conscientes de la importancia que puede tener recibir asistencia médica inmediata en estos casos.

Javier Perelló es traumatólogo en el hospital de Inca, y le ha tocado atender a muchas víctimas de accidentes. Además, durante sus actividades en la montaña se ha encontrado con varios casos graves.

«El que me abrió los ojos fue el de una señora de 62 años que se cayó en 2015 en el Torrent de Pareis y sufrió una fractura de pelvis», comenta Perelló. «Cuando pedí ayuda por teléfono, insistí en que su traslado era peligroso y les pedí que incluyeran medios sanitarios en el equipo de rescate. Pero cuando llegó el helicóptero de la Guardia Civil venían solo dos especialistas de montaña. Me dijeron que no había sanitarios, y que nunca los habían llevado».

Los equipos de rescate de montaña de los Bombers de Mallorca tampoco cuentan con personal sanitario. «Algunos de ellos tienen formación, pero lo hacen de forma voluntaria», prosigue.

Y algunos de los incidentes dejan bien a las claras la importancia de una intervención urgente de un equipo con el material adecuado. «Este verano hubo dos casos de infarto el mismo día, uno en el Torrent de Pareis y otro a quinientos metros, en sa Calobra», prosigue Perelló. «El primero de ellos iba acompañado por tres enfermeros, que le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero falleció. El segundo, fue atendido por un equipo del 061 que pudo llegar hasta sa Calobra, y sobrevivió».

Javier Perelló lleva años peleando para que los equipos de rescate en montaña en Mallorca incluyan personal sanitario con el equipo adecuado. Es algo que ya funciona en otras comunidades, como Cataluña, Aragón o Asturias. «Y funciona muy bien», comenta.

A esta iniciativa se ha unido Toni Turrió n vicepresidente de la Federación Balear de Montaña, y una persona especialmente sensible ante estos casos. Turrión fue golpeado por la tragedia el 3 de marzo de 2020, cuando su hijo Luis, de 25 años, murió tras ser arrollado por un alud de nieve en la Vall d’Aran, en Lleida. «En el caso de mi hijo, los Bomberos de Viella contaban con personal sanitario. En el trayecto en helicóptero hasta el hospital de Lleida le consiguieron reanimar tres veces. Aunque finalmente falleció, se hizo todo lo posible por salvarle. Y esto es lo que queremos conseguir aquí», explica.

Para llevar a la práctica el plan se necesitaría contar con una plantilla de sanitarios con conocimientos de montaña y material de emergencia, que se integrarían en la tripulación del helicóptero de rescate de la Guardia Civil. Esto permitiría prestar una asistencia médica urgente a las personas heridas en lugares de difícil acceso. Para ello sería necesario un convenio entre la Conselleria de Salut y el ministerio del Interior. Los impulsores de la iniciativa han mantenido reuniones con responsables políticos de la comunidad, pero por ahora no han sacado más que buenas palabras.

Perelló ha hecho un cálculo sobre el coste del proyecto, incluyendo la plantilla y el material necesario: 300.000 euros para ponerlo en marcha y 200.000 para mantenerlo. Y aquí interviene Toni Turrión: «Puede parecer mucho dinero, pero esta medida puede suponer la diferencia entre que el afectado sobreviva o no, ¿y cuánto vale una vida?».