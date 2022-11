Piden 16 años de cárcel para seis acusados de un accidente mortal en el Dique del Oeste, en Palma

La fiscalía solicita un total de dieciséis años de prisión para seis acusados por un accidente laboral en el que murió un trabajador en el Dique del Oeste de Palma. Los acusados son cinco responsables de la empresa que realizaba la obra y un trabajador que se encontraba junto a la víctima. A los primeros se les imputan un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio imprudente, mientras que el último está acusado de homicidio imprudente.

El accidente, según recoge el escrito de acusación del fiscal, ocurrió a las nueve y media de la mañana del 8 de agosto de 2021 en el Dique del Oeste, donde se estaban llevando a cabo las obras de ampliación del Club de Mar. El trabajador fallecido estaban instalando unos bloques de hormigón junto a uno de los acusados, que realizaba funciones de maquinista. El fallecido se subió a uno de los bloques para facilitar el agarre mientras el maquinista tensó la pluma para aprisionar el bloque, pero al no estar totalmente introducidas las palas de la pinza se fracturó, lo que provocó un balanceo que hizo caer al suelo a la víctima. El maquinista descendió de forma precipitada de la maquinaria sin accionar el freno, cuyo piloto luminoso no funcionaba, y sin parar el motor. La máquina tenía la primera marcha puesta por lo que siguió avanzando al ralentí mientras el trabajador trataba de levantarse sin percatarse de que se aproximaba. El maquinista subió de nuevo para intentar detenerla, pero no lo consiguió. Su compañero quedó aplastado entre la máquina y el bloque de hormigón y sufrió graves lesiones que le ocasionaron la muerte.

El fiscal considera que los responsables de la empresa no facilitaron un equipo de trabajo adecuado y seguro para los trabajadores. Entre las irregularidades detectadas incluye que contravinieron las instrucciones de la máquina que utilizaban para instalar los bloques, y que estaba diseñada para el transporte de contenedores marítimos. Además el plan de seguridad de la obra establecía que para este trabajo se debía utilizar una grúa autopropulsada. También actuaron en contra de las indicaciones del método constructivo de los bloques, que señala el uso necesario de una grúa. Refiere también que la máquina utilizada tenía averiado el piloto del freno. Añade el fiscal que ninguno de los responsables vigiló el cumplimiento del plan de seguridad ni veló porque los trabajadores tuvieran formación sobre el correcto procedimiento de la ejecución de los trabajos.

Para cada uno de los cinco responsables solicita una pena de tres años de prisión por un delito contra los derechos de trabajadores y otro de homicidio imprudente. Para el compañero del fallecido pide un año por homicidio imprudente.

Ayer se celebró una vista previa en la que las partes no alcanzaron un acuerdo de conformidad y la magistrada señaló el juicio para marzo del año que viene.