Un hombre de 52 años ha aceptado este martes dos años de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de su hija en el domicilio familiar de Manacor. El delito se prolongó desde que la menor tenía nueve años hasta que cumplió dieciséis.

Antes de la celebración de la vista en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, el abogado defensor del acusado, la fiscal y la abogada de la familia, que ejercía la acusación particular, han alcanzado un acuerdo de conformidad. En virtud de este pacto, el acusado ha reconocido los hechos y la pena se le ha rebajado de cinco a dos años de prisión. No obstante el acusado no ingresará en la cárcel, al suspenderse la ejecución de la condena por un plazo de tres años.

Durante la vista, el procesado ha admitido que se había aprovechado de su condición de padre para abusar sexualmente de su hija durante siete años. Para ello se prevalió de que la menor no se atrevería a contárselo a terceras personas.

El condenado obligó a su hija a dormir en la cama con él. A continuación le realizó tocamientos en sus partes íntimas y se masturbó ante ella.

Además de la pena de prisión, la sentencia ‘in voce’ ha decretado la libertad vigilada durante un plazo de diez años y la pérdida de la patria potestad. También ha establecido una orden de alejamiento de la víctima durante una década.