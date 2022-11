La Fiscalía reclama una condena de 15 meses de prisión para un ciudadano ruso acusado de contrabando por no declarar que llevaba un reloj valorado en 180.000 euros cuando aterrizó en Palma procedente de Suiza. El ministerio público sostiene que el hombre, con domicilio en Calvià, trató de eludir sus obligaciones fiscales y reclama que pague una multa de 240.000 euros e indemnice al Estado con otros 37.000 por las cuotas aduaneras y tributarias defraudadas. El procesado alegó en el juicio celebrado este jueves en Palma que nunca intentó evadir impuestos y que no los declaró a su llegada Mallorca porque solo sabe ruso y no entendió los letreros ni a los agentes que lo interceptaron

Los hechos ocurrieron en febrero de 2020. Las autoridades suizas alertaron a las españolas de que el hombre viajaba a la isla tras haber solicitado en el país helvético la devolución del IVA tras la compra del reloj, por lo que fue interceptado por la Guardia Civil. Según explicaron los agentes, localizaron al procesado cuando aterrizó en Palma y llevaron a cabo un "seguimiento discreto". Cuando salió de la zona de llegadas sin pasar por la aduana, lo interceptaron y le preguntaron si llevaba algún efecto que debiera declarar. El acusado dijo que no y los guardias optaron por llevarlo de nuevo a la zona de aduanas y examinar su equipaje. En él encontraron la caja del reloj y las facturas de su compra en Suiza. Entonces comprobaron que llevaba la joya en la muñeca y la requisaron, imputándole al mismo tiempo un delito de contrabando. El sospechoso, representado por el abogado Josep de Luis, aseguró que en ningún momento tuvo intención de eludir sus obligaciones fiscales. "No entendí nada en la aduana cuando me hablaron los policías", señaló el hombre, que dijo que tampoco comprendía los letreros colocados en la zona de aduanas. Explicó que tras ser interceptado y ya en presencia de una amiga que hizo de intérprete, quiso pagar los impuestos con una tarjeta de crédito, pero los guardias le dijeron que ya era tarde para hacer y que había cometido un delito. Su abogado solicitó la absolución y el caso quedó visto para sentencia.