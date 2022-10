Visto para sentencia el juicio contra Simo Bouzaidi por violencia de género

Este miércoles se celebró la vista del juicio contra Simo Bouzaidi por un caso de violencia de género en el que la Fiscalía pide para el futbolista del Córdoba CF 10 meses de prisión. La sala 1 de la Ciudad de la Justicia acogió al Juzgado de lo Penal 6 de Córdoba que veía el caso y cuyo titular es María Revuelta Merino. Simo Bouzaidi estuvo representado por el consejero del Córdoba CF Jesús Coca, quien llegó junto al jugador y la pareja del futbolista, que solicitó a la jueza que la vista no fuera pública para "preservar su intimidad" y que la prensa no pudiera asistir a la misma. Hay que recordar que la pareja de Simo no interpuso denuncia contra el jugador y que fue la Fiscalía la que actuó de oficio ante la detención de Simo por parte de los agentes de la Policía Nacional y el parte de lesiones de los facultativos.

Una larga sesión La magistrada accedió a la petición de la pareja de Simo Bouzaidi y la sesión se prolongó algo más de lo que es habitual en estos casos. Más de 60 minutos en los que declararon al menos dos de los agentes de la policía nacional que acudieron al domicilio de Simo Bouzaidi el día en el que fueron requeridos, precisamente, por la pareja del futbolista, cuyo parte médico detallaba un esguince y una contusión costal, entre otras lesiones. Simo y su pareja llegaron a la Ciudad de la Justicia 15 minutos antes de la hora fijada para la vista, a las 10.30 horas, aunque el juicio se demoró hasta las 11.20. En el intervalo, al futbolista y su pareja se les vio juntos en las dependencias del edificio e incluso hubo una persona que trabaja habitualmente en la Ciudad de la Justicia que llegó a pedirle un autógrafo para un familiar. Mientras el futbolista aparentaba cierta tranquilidad, a su pareja se la pudo ver algo más nerviosa, tanto en los minutos previos al acceso a la sala como cuando respondió a las preguntas de la jueza sobre si deseaba una audiencia pública o no. La pareja de Simo solicitó que la audiencia no fuera pública, por lo que la prensa debió abandonar la sala. Una hora después, aproximadamente, salía Simo junto a su pareja, acompañados ambos de su letrado, Jesús Coca, quien manifestó que «todo» había ido «según lo previsto». Ahora, solo queda esperar el dictamen de la magistrada, previsto para los próximos días, posiblemente el próximo lunes, como muy tarde. Los hechos El jugador del Córdoba CF llegó el 12 de septiembre, en torno a las 7.00 horas de la mañana, a Córdoba tras un desplazamiento con el equipo para disputar su partido de competición. Sobre las 17.00 horas los agentes fueron requeridos para acudir a la vivienda donde se encontraba junto a su compañera sentimental. En el lugar de los hechos, ambos habrían reconocido a la Policía que discutieron y que, a consecuencia de un presunto forcejeo, él provocó hematomas leves y algún arañazo a la mujer. Simo Bouzaidi fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde la víctima presentó un parte de asistencia médica. Sin embargo, esta última manifestó a los agentes su voluntad de no prestar declaración y no presentar denuncia. Los agentes realizaron un atestado de oficio, que se trasladó al juzgado y, del mismo modo, desde el ámbito sanitario se comunicó lo ocurrido a la Justicia. Simo Bouzaidi fue puesto a disposición del juzgado de guardia, cuyas funciones desempeñaba en aquel momento el de Instrucción 3. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó que ni el jugador ni su pareja quisieron declarar ante el juez y, en concreto, la víctima no ratificó la denuncia. Por ello, el futbolista quedó en libertad provisional y no se acordó ninguna orden de protección sobre la mujer. Las actuaciones fueron remitidas al juzgado de lo Penal 6 de Córdoba, que ha sido el responsable de investigar lo ocurrido. En el marco de la instrucción de la causa, el juez decidió llamar a declarar a Simo Bouzaidi y a su pareja con el fin de esclarecer lo ocurrido. Por su parte, el escrito de la Fiscalía recoge que Simo Bouzaidi mantiene una relación de pareja con una mujer con la que convive en un domicilio de la capital cordobesa, lugar donde se originó una discusión entre ambos el pasado 12 de septiembre debido a que el futbolista argumentó que «tenía que marcharse a entrenar» con su equipo, mientras que su pareja «deseaba que él se quedase en casa», por lo que «se colocó frente a él, tratando de retenerlo».