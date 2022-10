Dos jóvenes testigos relataron ayer ante el tribunal de la Audiencia de Palma vivencias «no iguales, pero similares» con el profesor de la academia de baile acusado de abusos sexuales a un menor de edad.

Uno de estos testigos explicó que había una época en la que era frecuente que se quedara a dormir en casa del profesor. Una noche este fue a su cama y le pidió dormir con él porque «estaba asustado». «Me quedé dormido hasta que empecé a notar que se me acercaba y se me restregaba. No lo vi normal. Me desperté y paró», relató.

Este testigo explicó a la sala que no se atrevió a denunciar lo sucedido por lo confuso de la situación y «las consecuencias que tendría dentro de la academia». «Supuse que denunciar algo así iba a ser muy malo para mí entonces», abundó el joven, que entonces contaba con 17 años.

Otro testigo explicó que se quedó a dormir con el profesor y otros dos jóvenes en un domicilio. «Propuso ducharse juntos para ahorrar agua». Él no quiso. Por la noche compartió habitación con el acusado y notó que este «le tocaba y acariciaba». Otro joven aseguró ante el tribunal que el procesado le había comenzado a masturbar cuando se encontraban durmiendo juntos.

Por su parte, uno de los alumnos de la academia de baile que prestó ayer declaración aseguró que el profesor realizaba «muchas bromas de contenido sexual». Este testigo también afirmó ante el tribunal que el acusado «tocaba el culo» a alumnas del centro. El fiscal pide para este procesado y su esposo 23 años de prisión pro abusos sexual a un menor y exhibición de material pornográfico.