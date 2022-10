Seis alemanes han muerto atropellados en la misma salida de la autopista de Llevant

El turista alemán Tim V. acababa de cumplir veinte años. El pasado sábado por la noche falleció tras ser arrollado por un vehículo cuando estaba tumbado sobre la calzada de la autopista de Llucmajor, a la altura de la salida 11, en es Pil.larí. Este lugar, entre los kilómetros 11 y 12, se ha convertido en un punto negro que se ha cobrado la vida de seis peatones en los últimos doce años. Y todas las víctimas tenían las mismas características: se trataba de turistas alemanes que se desorientaron después de una noche de fiesta y acabaron deambulando por la autopista.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el accidente en el que murió Tim V. ocurrió sobre las diez y media de la noche del pasado sábado, a la altura del kilómetro 10,9 de la autopista de Llucmajor (Ma-19), muy cerca de la salida 11. Todos los indicios apuntan a que el joven se encontraba en estado de embriaguez y entró en la autopista caminando desde la cercana Playa de Palma. En un momento dado, se tumbó sobre la calzada y fue atropellado por un Renault Clio. La conductora del vehículo se detuvo y dio aviso de inmediato a emergencias, pero las dotaciones sanitarias no pudieron hacer nada por salvar la vida a la víctima. La mujer fue sometida a un control de alcoholemia y dio negativo.

Se trata de un accidente recurrente en este punto, en el que en los últimos doce años han fallecido otros cinco turistas alemanes, siempre en circunstancias calcadas: peatones que se desorientan, por lo general tras una noche de fiesta, y son atropellados cuando caminan por la autopista.

El penúltimo de estos casos ocurrió el 9 de octubre de 2015 a la una y cuarto de la madrugada. Otro joven alemán de 23 años, Alexander L., murió tras ser atropellado por un coche cuando deambulaba a la altura del kilómetro 12, entre las salidas 11 y 12.

El 27 de octubre de 2013 a la una menos cuarto de la madrugada se produjo otro atropello mortal a la altura del kilómetro 13,7, entre las salidas 12 y 13. La víctima fue identificada como Georg G.B., alemán de 43 años. El cadáver quedó atrapado en los bajos del vehículo y tuvo que ser rescatado por los bomberos. El conductor salió ileso y dio negativo en la alcoholemia.

Ese mismo año, el 29 de junio, a las tres y media de la madrugada, otro turista alemán fue atropellado por cuatro vehículos, incluida una ambulancia, cuando trataba de cruzar la autopista a la altura del kilómetro 11. La víctima fue identificada como Sivatashan P., de 43 años.

El 21 de abril de 2012, sobre las once y media de la noche, murió atropellado otro turista alemán de 22 años, Pascal H., a la altura del kilómetro 11, 4, entre las salidas 11 y 12.

El 3 de septiembre de 2010, a las once y veinte de la noche, se registró otro atropello a la altura del kilómetro 11 de la vía. En este caso la víctima fue identificada como Winfried C., turista alemán de 43 años.

Los seis atropellos mortales registrados en el mismo tramo durante los últimos doce años responden al mismo patrón. En todos los casos las víctimas eran turistas alemanes que, según todos los indicios, se encontraban bajo los efectos del alcohol y se desorientaron cuando trataban de volver a pie a sus hoteles.

Todos se metieron de noche en la autopista de Llucmajor en el mismo tramo, donde fueron arrollados.

Un acceso a la autopista sin señales ni iluminación

La autopista de Llucmajor no tiene farolas en la salida 11, de manera que de noche está completamente a oscuras. Unos cientos de metros más adelante, la salida 12 sí que está iluminada, al igual que la carretera entre la Playa de Palma y es Pil.larí. Viniendo desde la playa hay un camino peatonal junto a la carretera provincial con pasos de cebra. El camino continúa por el puente sobre la autopista, cruza la carrera por un paso de cebra y sigue hacia es Pil.larí, pero es fácil continuar recto, directamente a la autopista, especialmente de noche y si uno no conoce la zona. No hay señales que adviertan del peligro. Desde el Consell de Mallorca indican que no han ningún proyecto para iluminar la zona para evitar la contaminación lumínica.