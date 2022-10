Un estudiante de origen chino de 1º de la ESO del Instituto Radio Exterior, en Alicante, ha sido víctima de una paliza xenófoba al salir de clase este lunes. Cuatro de sus compañeros de centro presuntamente le acorralaron al grito de "chino de mierda" y uno de ellos le propinó varios puñetazos en la cara que le causaron hematomas y sangrado en la nariz y boca.

El alumno agredido vive desde hace dos años en Alicante y hasta el curso pasado acudía al colegio público La Almadraba, anexo al IES Radio Exterior, donde no había tenido ningún problema: "Había sido una adaptación perfecta en todos los sentidos por parte de La Almadraba", señala el padre.

Durante los primeros meses del curso en el instituto, tampoco tuvo problemas con sus compañeros: "Es otro centro y otras reglas, pero estaba siendo una adaptación perfecta hasta que hace dos semanas le empezaron a llamar "chino de mierda" e "hijo de puta", como nos alertó en casa", indica su progenitor.

A las primeras agresiones verbales sucedieron a las amenazas físicas. El padre relata que le empezaron a decir que le iban a esperar y a reventarle en la puerta del centro. La semana pasada le confrontaron al salir del instituto, pero se fue corriendo y, en cuanto llegó a casa, le dijo a sus padres que tenía un problema y que tomaran medidas. Los padres se pusieron en contacto con una de sus profesoras, a quien ya le habían comentado los insultos. Sin embargo, no llegaron a tiempo: "Ayer a las 14.00 horas recibo una llamada de un número desconocido. Era el director del centro diciéndome que habían cogido a mi hijo en la puerta con la nariz y la boca sangrando y que fuéramos corriendo".

Según relata el padre, al parecer otros cuatro menores habrían rodeado a su hijo y uno de ellos le pegó varios puñetazos en la cara. El menor presentaba hematomas en la cara y sangrado en la nariz y boca. Además, el progenitor señala que otros compañeros que intercedieron para evitar que continuara la agresión escucharon que le gritaban insultos xenófobos como "chino de mierda". Los agresores habrían sido cuatro menores de 13 años, dos de ellos que acuden a su mismo curso y otros dos del inmediatamente superior.

La semana pasada le confrontaron al salir del instituto, pero se fue corriendo y, en cuanto llegó a casa, le dijo a sus padres que tenía un problema y que tomaran medidas

El IES Radio Exterior ha expulsado al principal agresor pero la dirección del centro ha declinado realizar más comentarios alegando el respeto a la protección de datos, aunque el padre del menor agredido señala que han puesto en marcha un protocolo específico para actuar ante estos casos.

La Conselleria de Educación, por su parte, indica que se ha activado el Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia (PREVI), que es el dispositivo que tienen establecido en todos los centros educativos en caso de que se dé una agresión. Además, indican fuentes de Conselleria, la Unidad Especializada de Orientación de Alicante está ya en contacto con el centro educativo y el dispositivo de especialistas de convivencia y conducta activados para realizar el acompañamiento del caso.

Los padres añaden que han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de menores tras hablar con la policía, el hospital y los profesores del centro que, relata el padre, estaban "en shock" al tratarse de una presunta agresión agravada por el carácter xenófobo de la misma.

"Le arrinconaron cuatro contra uno y le pegaron sin mediar palabra. No accedió a pelear ni a las provocaciones. En casa le educamos para ser tolerante con los intolerantes y tenemos un discurso antiviolencia, pero no le han dado opción. No se ha peleado ni jugando al fútbol y la convivencia entre culturas es algo básico en nuestra casa. Lo último que me podía esperar es esto", lamenta el padre.

Varias asociaciones de residentes chinos en Alicante señalan que es el primer caso de violencia por bullying contra un menor de origen chino del que tienen constancia.