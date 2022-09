La Policía Nacional inspecciona quince locales en Alcúdia por explotar a trabajadores

Más de treinta agentes de la Policía Nacional e inspectores de Trabajo irrumpieron durante la tarde del miércoles en una quincena de establecimientos en Alcúdia y el Port d’Alcúdia en los que presuntamente trabajaban sin contrato numerosos extranjeros en situación irregular que eran explotados, obligados a realizar jornadas laborales de diez horas, sin días libres y con sueldos por debajo de lo que marca la ley. El empresario, que está investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores, tenía alojados a los empleados en «pisos patera» equipados con literas, de manera que en cada habitación llegaban a dormir hasta cuatro personas.

La denuncia que dio pie a la investigación fue presentada por el sindicato UGT a la Policía Nacional, tras tener conocimiento de que en una serie de establecimientos de hostelería de Alcúdia y el Port d’Alcúdia, propiedad de un mismo empresario, estaban empleando a numerosas personas sin permiso de trabajo, a los que imponían unas condiciones laborales leoninas. De estas primeras informaciones se desprendía que los trabajadores eran alojados en pisos del mismo empresario, donde vivían hacinados.

El caso quedó en manos de los agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF), adscrita a la Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional.

Tras corroborar diversos indicios sobre la situación de los trabajadores, que podían estar siendo víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores, los investigadores llevaron a cabo el miércoles una inspección simultánea en los diversos locales.

Se trataba de una quincena de establecimientos, sobre todo restaurantes, cafeterías y heladerías, ubicados en la zona centro de Alcúdia y en zonas turísticas del Port d’Alcúdia. En la operación participaron una treintena de agentes que se desplazaron exprofeso desde Palma, acompañados por inspectores de Trabajo. Los policías irrumpieron en los establecimientos e identificaron a todos los trabajadores que había en ese momento, al tiempo que se requería a las empresas sus contratos de trabajo.

Según la denuncia, el personal de estos locales estaba formado sobre todo por extranjeros que no tenían permiso de trabajo, por lo que estaban en una situación muy vulnerable. Entre las irregularidades denunciadas estarían jornadas diarias de más de diez horas, sin ningún día libre durante todos los meses de verano. Las horas extra serían abonadas en negro y siempre por debajo de lo que marca el convenio. También se falsearían los horarios de trabajo y los empleados eran amenazados con no cobrar horas extras o ser despedidos si no aceptaban las condiciones. Los trabajadores vivían en pisos patera, muchos encima de los establecimientos, donde habían instalado literas y llegaba a haber cuatro personas por habitación.

Los agentes de Extranjería e Inspección de Trabajo están inmersos en el análisis de la documentación intervenida, mientras que el propietario de los locales está investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Aleccionados para actuar en casos de inspección

Los trabajadores habían sido aleccionados por el empresario para actuar en caso de una inspección. Debían intentar salir del establecimiento sin ser vistos, y en caso contrario, tenían que intentar esconderse o bien sentarse en las mesas y simular que eran clientes. También les indicaron que, en caso de ser identificados, no dieran sus verdaderos nombres, sino otros que les daba la empresa, y que sí estarían dados de alta.