Un tribunal de Madrid ha rechazado la denuncia de una joven de Mallorca, que relató una triple violación protagonizada por tres individuos, a los que conoció una noche en un bar de la capital. Los tres jóvenes, que han sido absueltos del grave delito de agresión sexual, fueron detenidos en Mallorca dos meses después de la denuncia. Ella misma fue quien los encontró casualmente en una discoteca de Palma. En ese momento llamó a la Policía y se detuvo a los tres jóvenes. Los hechos ocurrieron en la noche del día 11 de marzo del año 2018. Ese día la mujer estaba en Madrid y se hospedado en casa de un amigo. Ambos acudieron a un bar y allí estuvieron bebiendo. A la salida del cuarto de baño un joven, que iba acompañado de dos amigos, le hizo una broma, que le hizo gracia a la mujer. A partir de ese momento comenzó a hablar con los tres jóvenes, mientras que su amigo con el que había ido al bar, decidió marcharse a casa. La chica y sus tres nuevos amigos siguieron la noche de juerga. Primero fueron a otro bar y más tarde decidieron ir al piso de uno de ellos. Antes se pararon en una tienda para comprar más alcohol.

Al domicilio llegaron alrededor de medianoche. Los cuatro empezaron a jugar a un juego denominado “atrevimiento o verdad”, que consiste en realizar una prueba que los otros jugadores proponen. En el desarrolló del juego la chica se besó con uno de los jóvenes.

La sentencia de la Audiencia de Madrid indica que más tarde la mujer se marchó con dos de los amigos al dormitorio. Después se sumó el otro individuo. En la cama empezaron a mantener una relación sexual triple.

Al rato los tres chicos acompañaron a la mujer hasta la parada de un taxi. La joven se dirigió a casa de su amigo a dormir.

La mujer contó que no recordaba los hechos y sospechó que le habían proporcionado alguna sustancia

Fue a la mañana siguiente cuando la mujer se dio cuenta que apenas recordaba lo que había pasado. Sin embargo, notó dolores en la zona vaginal, por lo que sospechó que había sido violada y que posiblemente los tres chicos con los que había estado le habrían proporcionado algún tipo de sustancia para que no se resistiera ante la relación sexual. La mujer no denunció los hechos inmediatamente. Esperó a regresar a Mallorca para explicar a la Policía lo que había ocurrido. Reconoció en su declaración que tenía muchas lagunas de memoria, pero que estaba convencida de que había sido víctima de una triple agresión sexual. Esta denuncia fue remitida a la comisaría de Madrid, que debido a los pocos datos que facilitó la mujer no pudo localizar a los tres amigos. Dos meses tarde fueron detenidos, porque casualmente organizaron un viaje de vacaciones en Mallorca y se encontraron con la mujer en una discoteca. En ese momento los reconoció. Llamó a su abogado y a la Policía, que se presentó de inmediato y detuvo a los tres amigos.

El tribunal ha analizado la declaración de la mujer y la ha comparado con la de los tres acusados, para los que llegaron a pedir hasta diez años de prisión para cada uno de ellos. Los tres amigos dijeron que se trató de una relación sexual consentida por parte de la joven y que no era cierto que le hubieran facilitado ningún tipo de sustancia tóxica. Esa noche solo consumieron alcohol. De hecho, en el análisis realizado a la mujer no se encontraron restos de ningún tipo de droga. Los jueces se decantan más por la versión de los tres jóvenes, entre otras cosas porque el taxista que llevó a la mujer hasta el domicilio de su amigo no apreció que la chica estuviera drogada. Tampoco apreció un comportamiento extraño su amigo al abrirle la puerta de su casa cuando ella regresó para dormir. El tribunal de Madrid duda de que no se tratara de una relación consentida.