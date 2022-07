Los bomberos buscan en Córdoba a un joven desaparecido mientras se bañaba en el río

Efectivos del servicio de bomberos de Córdoba buscan desde poco después de las cinco de la tarde a un joven en las aguas del río Guadalquivir, en la zona de los Sotos de la Albolafia, entre el Puente Romano y el de San Rafael, en la ciudad de Córdoba.

Según ha podido saber este periódico, sobre la hora citada se ha recibido la llamada de un joven en la que informaba de que estaba con un amigo bañándose en el río y que éste se ha ahogado.

Las mismas fuentes indican que el mismo interlocutor añadía que había intentado sacarlo pero no ha podido y ha visto cómo se ha hundido y "ya no ha vuelto a salir". Por el momento, los trabajos continúan, pero no se descarta, dado lo infructuoso de la búsqueda, el ahogamiento del joven, cuyos datos se desconocen por ahora.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, además de los bomberos, efectivos de la Policía Local y la de Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las diligencias.

A las 21.30 horas el SEIS y la patrulla de Policía Local, debido a la baja visibilidad en la zona, han cesado la búsqueda, que está siendo infructuosa, para, sobre las 21.55 horas, hacer lo propio la Policía Nacional. Las labores se reanudarán a primera hora de la mañana del próximo lunes 18 de julio.

Fuentes de la Policía Nacional señalan que, en caso de no haberse localizado a la persona, a medio día se incorporará un grupo de GEOS procedente de Guadalajara, los cuales cuentan con un equipo de buceo.