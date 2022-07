Ocho de los trece turistas alemanes, que fueron detenidos el pasado mes de mayo por provocar un incendio en un local de s’Arenal, que ocasionó graves daños, van a pasar más tiempo entre rejas. El juez del juzgado de instrucción número 8 de Palma, que investiga este caso, ha resuelto denegar su petición de libertad, lo que supone a la vez ratificar su ingreso en prisión. No saldrán, como mínimo, hasta que no presenten un aval económico que cubra el valor de los daños ocasionados. De momento, los turistas no han encontrado el dinero, si bien intentaron convencer al juez que sí habían abonado la fianza, aunque parece que no es cierto. El magistrado en su resolución se muestra muy crítico contra los turistas, señalando que se desconoce en qué cuenta han depositado el dinero que asegura que han abonado para poder abandonar la prisión. En la resolución se recuerda que los detenidos propusieron un aval solidario, pero que en ningún momento han reunido este dinero. Para el magistrado esta maniobra representa a una «auténtica burla a la Justicia», recordando además que las penas a las que se enfrentan los turistas son muy elevadas, teniendo en cuenta que el incendio puso en peligro la vida de muchas personas. El hecho de que su arraigo en España sea nulo es otra de las razones por las que el juez rechaza dejarlos en libertad, ya que entiende que existe un «riesgo máximo de fuga vistas las penas a que se pueden haber hecho acreedores los investigados».

Este incendio tuvo lugar en la tarde del día 20 de mayo. Los jóvenes turistas habían organizado una fiesta en el balcón del hotel en el que estaban hospedados en la zona de s’Arenal. Según pudieron ver varios vecinos, algunos de los germanos estuvieron lanzando alcohol y cerillas sobre un tejado de cañizo de un local de ocio. Ello generó un incendio, que se propagó con gran rapidez . Al final las llamas ocasionaron graves daños en dos locales de ocio, una casa e incluso en el hotel en el que estaban hospedados. Mientras se quemaba el tejado los turistas continuaron la fiesta e incluso alguno grabó el incendio.