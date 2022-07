«Por favor no tomes represalias», «te pido una vez más perdón», «Me gustaron tus besos y tus labios. Espero que me perdones»... Estos mensajes fueron mandados por whatsapp desde el teléfono de un acusado a una mujer, que le denunció por haberla violado. La Fiscalía solicita para el acusado nueve años de prisión por un presunto delito de agresión sexual.

Los hechos que se han enjuiciado este miércoles ocurrieron sobre las nueve y media de la Nochebuena de 2019. En esos momentos, la mujer acompañaba al procesado en un coche, que se detuvo sorpresivamente en una gasolinera de Manacor, que en esos momentos se encontraba cerrada al público. Al parecer en esos momentos ambos se besaron, aunque cuando ella le habría instado a que parara él habría hecho caso omiso y la habría forzado.

El abogado de la acusación particular, Eduardo Valdivia, ha preguntado al encausado qué le habría movido a mandar esos mensajes a la denunciante por whatsapp y si trataba de impedir que le denunciara. «Tengo pareja estable y una hija y no quería que trascendiera. Ella sabía que soy un DJ conocido y mucha gente me conoce. No sé sus intenciones, pero me las imagino», apuntó.

Al termino de la vista, la fiscal se ha ratificado en su solicitud de nueve años de prisión para el encausado por un presunto delito de agresión sexual.