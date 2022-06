La fiscal mantuvo ayer su acusación contra un agente de la Policía Local de Inca por romper un dedo de un porrazo a un joven durante una intervención. El ministerio público considera que cometió un delito de lesiones y reclama una condena de 3.600 euros de multa. El denunciante no compareció en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Palma.

En la vista oral el agente contó que los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2019, cuando recibieron un aviso porque «20 o 30 personas estaban agrediendo a otras». Explicó que cuando llegaron intentaron separar a los implicados y que el denunciante se puso a grabar con su móvil a uno de ellos. «Opté por retirarle el teléfono para apartarlo del lugar del conflicto. Yo llevaba la defensa en la mano, pero no la usé. No le golpeé en ningún momento y no tengo la más mínima idea de cómo se produjo la lesión», señaló. El perjudicado sufrió una fractura en una falange de la mano derecha, según declaró la médico forense, y tardó 94 días en sanar.

En el juicio se visionó un vídeo en el que, a juicio de la fiscal, se aprecia como el policía acometió con la porra contra el joven «de forma desproporcionada». «No era necesaria una actuación tan contundente», sentenció. El abogado defensor pidió la absolución y señaló que la intervención del agente fue «proporcional».