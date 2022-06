"Salí a recoger naranjas en la finca y se me acercaron por sorpresa dos encapuchados. Uno me puso un cuchillo en el cuello y el otro una pistola en la cabeza". Con estas palabras un jubilado ha relatado este miércoles en la Audiencia de Palma el violento atraco que sufrió en su chalé de Porreres en diciembre de 2017. Unos meses después, en febrero, el anciano volvió a sufrir un nuevo atraco, en otra causa instruida aparte. Entonces la víctima, presuntamente descerrajó un tiro con la escopeta a corta distancia de un asaltante y acabó con su vida. Tres miembros de la autodenominada banda del demonio se han sentado en el banquillo.

Durante la vista celebrada la mañana de este miércoles de la Audiencia, uno de los tres acusados ha sido muy explícito. El procesado se ha autoinculpado en el atraco al anciano la tarde del 6 de diciembre de 2017 en Porreres y ha incriminado en el delito a los otros dos encausados. "Había comprado marihuana a Fredy. No pude pagarle, me amenazó y me tuve que poner a sus órdenes", ha precisado. Así durante su intervención ha indicado que los tres, junto con un marroquí sin identificar, acudieron a perpetrar el atraco al anciano.

En los informes, la fiscal ha pedido para cada uno de los tres procesados diez años de prisión. Un total de cinco por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada con armas o instrumento peligroso y otros tantos por detención ilegal. El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia.