Semana negra | Condenado por dormirse borracho al volante

Un conductor ebrio se quedó dormido al volante con las luces encendidas de madrugada en mitad de la calle de la Platja de Palma. El Juzgado de lo Penal número cinco de Palma le condenó a abonar ocho meses/multa, a razón de seis euros diarios, y a la retirada del carné por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los hechos que han sido enjuiciados en Vía Alemania ocurrieron sobre las tres de la madrugada del pasado sábado 23 de abril. Un concienciado testigo observó el vehículo detenido en mitad de un carril y al conductor dormido dentro y reaccionó de inmediato. Le quitó las llaves para evitar que arrancara el coche y avisó a la Policía Local. Las sospechas se confirmaron con creces. El infractor dio 0,93 miligramos por litro de aire expirado en la prueba de alcoholemia.

El paradójico despido del encargado del restaurante Ritzi

Salvatore Longobardi, antiguo encargado del restaurante Ritzi de Portals, fue despedido fulminantemente cuando la Guardia Civil lo detuvo en el local en agosto de 2019 con varias papelinas de cocaína y éxtasis. El hombre acaba de ser condenado a dos años de cárcel por ello. Paradójicamente, el establecimiento era, según la investigación policial, uno de los centros de reunión de un entramado mafioso dedicado al narcotráfico a gran escala. Su dueño, Bashkim Osmani, encarcelado desde febrero, era el supuesto cabecilla de la red.

La UME desembarca en Mallorca para un gran simulacro de incendio

El pasado jueves desembarcó en Palma un importante contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), formado por unos 200 efectivos para participar en gran simulacro de incendio forestal de nivel 2 con los cuerpos de emergencias de la isla. Será el próximo miércoles, entre las nueve de la mañana y la una de la tarde en la costa de Canyamel. Durante el simulacro se desplegarán medios terrestres, aéreos y se utilizarán botes de humo, por lo que el ayuntamiento de Capdepera ha pedido que no se circule por la zona mientras dure la recreación.

Carteles contra las cabinas de teléfono en varios puntos de Palma

Esta semana han aparecido en algunas de las pocas cabinas de teléfono que quedan en Palma unos llamativos carteles pidiendo su retirada. Las consignas, tanto en catalán como en castellano, exigen su retirada. «¿Cuándo quitaréis las cabinas telefónicas? No sirven para nada». «Quan llevareu ses cabines telefòniques? Estan asqueroses i no serveixen per res», rezan los carteles.