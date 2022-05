Los turistas provocaron el incendio de s’Arenal a las cuatro horas de su llegada

El grupo de trece turistas alemanes, miembros de un club de bolos de Münster, llegó al hotel de s’Arenal de Llucmajor a las once de la mañana del viernes, pero en recepción les dijeron que sus habitaciones no estarían disponibles hasta las dos de la tarde. Así que dejaron las maletas y se fueron a recorrer la zona. Cuando volvieron, a las dos, ya estaban exaltados por el consumo de alcohol y empezaron a alborotar. Siguieron la fiesta en sus habitaciones, y a las tres y veinte de la tarde presuntamente provocaron el incendio que causó dos heridos y grandes daños en los inmuebles contiguos al hotel. Llevaban poco más de cuatro horas en Mallorca. No llegaron a dormir en el hotel. Su primera noche la pasaron en los calabozos de la Guardia Civil, y la segunda (y las siguientes) en prisión.

Una cámara de seguridad grabó al grupo de alemanes cuando provocaron el incendio al arrojar bebidas y colillas sobre el tejado de cañizo de un bar desde los balcones de las habitaciones que ocupaban en un hotel contiguo. En el auto por el que se decretó prisión provisional sin fianza para los trece turistas, el juez destaca el elevado riesgo para las personas que supuso el fuego, en el que dos personas sufrieron heridas, y la «nula colaboración» de los detenidos, ya que todos se negaron a declarar en el juzgado. Todos ellos fueron a la cárcel directamente desde el juzgado. Tras el incendio, declarado el viernes las tres y veinte de la tarde en el tejado de un bar de la calle Berga, en s’Arenal de Llucmajor, la Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación. Esa misma tarde los agentes dieron con un testigo, que manifestó que había visto cómo un numeroso grupo de turistas alemanes, que estaban de fiesta en dos habitaciones de las plantas segunda y tercera del hotel, arrojaban liquidos, al parecer bebidas alcohólicas, y colillas sobre el tejado de cañizo. Otro testigo relató a DIARIO de MALLORCA, que cuando comenzó el fuego, los turistas gritaban y se reían. «Aunque cuando las llamas se extendieron todos se largaron rápidamente». Durante la investigación la Guardia Civil inspeccionó las cámaras de seguridad de la zona y encontró una grabación en la que aparecían los turistas cuando provocaban el incendio. Esa misma tarde eran detenidos los trece alemanes: uno de 45 años y el resto de entre 24 y 29 años. En el auto de prisión, el juez destaca el elevado riesgo para las personas que supuso el incendio, en el que un hombre y una niña resultaron heridos. También tiene en cuenta los elevados daños materiales causados, de unos 150.000 euros según las primeras estimaciones. Dos bares, una vivienda y la fachada del hotel sufrieron graves desperfectos. El juez valora la «nula colaboración» de los detenidos, ya que todos ellos se negaron a prestar declaración en el juzgado. El grupo tenía previsto regresar hoy lunes a Alemania.